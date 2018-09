Tiberio Timperi e Francesca Fialdini pronti per la nuova Vita In Diretta

L’emozione di Tiberio

La nuova coppia di La Vita In Diretta

Torna l’appuntamento del pomeriggio in Rai, torna. Il programma riapre i battenti oggi, lunedì 3 settembre, con una grande novità: al fianco dinon ci sarà più, mai.Intanto dall’altro lato del piccolo schermo, la regina dei salotti tv,, affila i suoi ferri del mestiere. Anchesi prepara a prendere di nuovo il largo e la sfida è aperta.Timperi che da quest’anno sostituirà Marco Liorni (cui la Rai ha affidato un altro programma in un’altra fascia oraria,) si è detto molto emozionato di cominciare la“La vita in diretta è un programma storico, cardine del pomeriggio televisivo, dove la battaglia degli ascolti è inevitabilmente molta accesa. È una grossa sfida, è un programma che ha molta tradizione e proveremo a rinnovarla in questo senso“.A parte la sostituzione di Liorni, volto del programma per, con Timperi, sono tanti i cambiamenti che aspettano il pubblico di. Anzitutto pare ci sia stato un vero e proprio restyling dello studio con una scenografia tutta nuova e una nuova sigla. Faremo anche la conoscenza di nuovi inviati e la nuova grafica darà al format un aspetto completamente diverso. Ma i veri cambiamenti riguarderanno le tematiche che verranno introdotte di volta in volta: scienza e futuro, ambiente e idee innovative. Inoltre è stato introdotto uno spazio tutto al femminile,, guidato dalla Fialdini pronto ad affrontare dibattiti al femminile.Timperi e Fialdini terranno compagnia agli spettatori a casa. Questa prima settimana, però, sarà caratterizzata da una un’fissata alle 16.05.Oggi riparte un altro importante appuntamento televisivo, quello di Barbara D’Urso, alla guida del suo inaffondabile. AlleCarmelita è pronta a raccogliere la sfida della. Il salotto della D’Urso si prepara a festeggiare i suoi. Carmelita con orgoglio pubblica un post celebrativo.A tal propositoritiene che stavolta Barbarella potrebbe avere davvero filo da torcere. “Mi permetto di dire che questa è Rai1, ha un certo livello e sono certo che lo terrete alto. È molto facile abbassare il livello per alzare lo share“. Eppure i numeri del format di Barbara sono davvero alti: 1858 puntate, migliaia di ospiti e milioni di ascolti raccolti nel corso di questo decennio. Sarà davvero ardua la sfida.