Nave Diciotti: 50 persone si sono allontanate dal centro

Migranti irreperibili, Salvini: “Ma come, non li avevo sequestrati?”

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini e una fotografia scattata dal porto di Catania ritraente la nave Diciotti, carica di migranti Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini e una fotografia scattata dal porto di Catania ritraente la nave Diciotti, carica di migranti

torna ad essere argomento di discussione. La nave carica di migranti era rimasta attraccata al porto di Catania per giorni prima di ricevere il permesso per far sbarcare a terra le persone a bordo. Ora, una novità riguardo proprio i migranti: sembra infatti, come informa una nota delchedelle persone sbarcate si sianoIl caso della navenon solo è diventato argomento di cronaca politica italiana ma anche europea. Ha fatto molto discutere la posizione di Matteo Salvini , ministro dell’Interno che ha negato lo sbarco dei migranti per 5 giorni, attirando l’attenzione a livello internazionale. Alla fine però, dopo 10 giorni di viaggio e 5 giorni di stallo nel porto diin condizioni igienico-sanitarie preoccupanti. Alla fine però, tutti e i 150 migranti sono sbarcati sul suolo italiano , accolti neiin attesa di un meno precario smistamento. Oggi però, a distanza di nemmeno 10 giorni dall’accaduto, sembra che parte dei migranti giunti in Italia si siano, risultando al momentogarantiti per andare chissà dove. È l’ennesima prova che chi sbarca in Italia non sempre scappa dalla fame e dalla guerra, nonostante le bugie della sinistra e di chi usa gli immigrati per fare business“, parole dure, d’impatto quello rilasciate sai sottosegretari all’interno. Di quei 150 migranti infatti, pare che 50 siano spariti nel nulla, allontanatisi dal centro d’accoglienza. “Più di 50 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti erano così ‘bisognosi’ di avere protezione, vitto e alloggio, che hanno deciso di allontanarsi e sparire!” ha commentato così la vicenda Matteo Salvini. Sempre il ministro dell’Interno: “È l’ennesima conferma che nonche scappano dalla guerra e dalla fame’. Lavorerò ancora di più per cambiare leggi sbagliate e azzerare gli arrivi“.Non dello stesso avviso però Don Francescodirettore della Caritas sul nostro territorio nazionale: “Si fugge da uno stato di detenzione e non è questo il caso, nessuno vuole rimanere in Italia, si sa“. Ci tiene il religioso a sottolineare come sia impossibile puntare il dito contro i migranti che si sono allontanati, ribadendo la loro: ““.