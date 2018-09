Conflitti per amore

Rimane solo l’altra sorella

Alla fine,ha confessato lo sterminio della sua. La giovane 25enne ha infatti spiegato di aver organizzato l’omicidio delA quanto pare, alla base dell’omicidio ci sarebbe stato uno scontro tra la ragazza e i genitori dovuto al fatto che lei avrebbe voluto sposare un ragazzo italiano, e la famiglia non sarebbe stata d’accordo.Blerta, come riporta il quotidiano locale, avrebbe confessato agli inquirenti di aver ideato il triplice omicidio. Avrebbe però detto di non essere stata lei a uccidere concretamente madre, padre e sorellina, bensì che avrebbe incaricato un altro uomo di sparare. Questa versione però non combacerebbe con quanto trovatodella ragazza nella camera dei genitori, e ci sarebbero ancheche mostrano Blerta mentre fugge dal luogo del delitto.Blerta viene descritta, da chi la conosceva, come ragazza aperta, con un buon lavoro e serena. Se da una parte è stata la stessa Blerta a parlare del movente che l’avrebbe spinta a volere i genitori morti, dall’altra si teme che ci fossero ben altre tensioni interne alla famiglia che avrebbero contribuito a creare un clima di conflitto tra figlia e genitori.Alcune fonti riportano inoltre che Blerta avrebbe avuto problemi die avrebbe avuto frequentazioni vicine agli(anche se questo è un dettaglio che dovrà essere confermato).Al momento sia Blerta Pocesta che i due uomini che sono stati arrestati con lei sono sotto detenzione: il Gip di Debar ha deciso che ci sarà una. Rimane sola, in questo momento, l’altra sorella. l’unica persona libera e superstite di casa Pocesta.