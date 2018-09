Gerò Carraro beccato con un'altra mentre Simona si prepara a Temptation Island

Lo scoop

A lanciare lo scoop è il settimanalei cui obbiettivi hanno catturato il “misfatto”:in gita in barca con un’altra. Si tratta di una bruna misteriosa, che in assenza della Ventura sembra essere molto a suo agio in compagnia di Carraro.Intantosgobba per il debutto del suo, sempre più vicino, sicura a dispetto delle sue coppie concorrenti della fedeltà di Gerò. Ma pochi scatti bastano a mettere in moto la macchina del gossip, che prende il largo proprio come lo scafo su cui il compagno di Simona viaggia al fianco di un’altra. Ma poi è la stessa Ventura a farsi una risata.Sembra davvero a suo agio il figlio di, compagno di, mentre si gode il sole della Sardegna a largo della Maddalena in compagnia di una donna alta e mora. A sorprenderli sono stati i paparazzi di, che subito ha titolato il servizio ““.Non si conosce bene l’identità della donna, ma secondo il giornale diil suo nome èSi tratterebbe di un’amica secondo indiscrezioni, forse così in confidenza da scendere insieme dalla barca dove erano con gli amici e ritagliarsi un po’ di tempo “insieme sottocoperta”… stando ai rumors.Nel frattempo la Ventura si prepara al grande debutto di Temptation Island Vip. Le coppie sono pronte, tra quelle che già stanno facendo chiacchieraree l’ex di Simona VenturaE si prepara con tutta la serenità di questo mondo, perché dopo aver letto l’articolo di Chi, è stata lei stessa a commentare con grosse risate.Una story sul profilodi Simona spiega tutto per filo e per segno: la famosa donna misteriosa non è altri che l’avvocato della Ventura e del figlio Niccolò Bettarini. Nessun tradimento all’orizzonte, il pettegolezzo muore sul nascere, tra lei e il suo Gerò va tutto a gonfie vele