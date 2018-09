Parma: violentata per ore dall’imprenditore

La denuncia di Ema Stokholma

La notizia ha destato sconcerto e ribrezzo: ha fatto il giro di tutta l’Italia la notizia dell’arresto di 2 uomini, un facoltoso imprenditore della Parma bene, Federico Pesci , pusher di 53anni. Contro di loro la pesantissima accusa di una ragazza diche ha raccontato di essere stata. Interviene anche la nota dj: ““.Non solo si è reso artefice di uno stupro ma, stando a quanto dichiarato da persone a lui vicine, non sarebbe nemmeno poi così estraneo alla violenza. Un uomo di affari in apparenza, Federico Pesci, l’imprenditore attivo nel mondo della moda che ha violentato, insieme al suo pusher, una ragazza di 21 anni per 5 ore. Un rapporto sessuale dapprima consenziente tra i due, Pesci e la giovane 21enne corteggiata precedentemente sui social, poi però con l’arrivo del pusher tutto si è tramutato in violenza.Atterrata con brutalità, prigioniera dei due uomini con i polsi legati, arnesi e materiale pernonché bavagli per impedirle di gridare e chiedere aiuto. Una notte da incubo per la giovane ragazza che per 5 lunghissime ore è diventata l’oggetto sessuale dei due uomini che, sotto l’effetto di stupefacenti, l’hanno picchiata,in ogni modo. E mentre l’entourage difende l’imprenditore, puntando sulla sua impeccabile reputazione pubblica, c’è chi invece gli punta il dito contro smascherandolo. Tra loro c’è la dj nonché radiofonica, ex vincitrice di. La ragazza, attraverso le stories di Instagram, ha confermato le voci sull’imprenditore parmese, ammettendo di conoscerlo per essere quello che lei stessa ha definito– scrive la Stokholma dopo aver raccontato ai fan d’essere stata lei stessa una delledell’imprenditore – Ve lo spiego. 15 anni fa io credevo quasi che fosse la normalità e, come ho fatto anche in quella occasione e infatti nessuno è mai riuscito a farmi del male“.