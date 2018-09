Virginia Raggi in pigiama fa le pulizie di casa

Pulizie in casa Raggi

Svegliarsi ogni giorno nel corpo dinon deve essere facile. C’è una delle città più difficili del mondo da amministrare, ma ci sono anche le critiche dell’opposizione da gestire, gli sberleffi sui social, i conti che non tornano,. Oltre quella collana di perle c’è infatti molto di più. C’è ad esempio un pigiama color lilla che nell’istante esatto di un fotogramma vagamente impietoso riporta la prima cittadina della capitale allo stesso livello di tutti gli altri.L’immagine pubblicata dal settimanale Chi mostra. Pigiamino con calzoncini di cotone, una faccia ancora assonnata e tendente all’imbronciato, dei panni da stendere. Il sindaco della capitale è: qualche pianta intorno e solo una tenda da sole a fare da schermo contro il resto del mondo. Il resto del mondo, in questo caso, è rappresentato dai paparazzi del famoso tabloid che, ancora una volta, hanno ritratto la Raggi in un momento di normale quotidianità. Non è infatti la prima volta che la Raggi viene sorpresa con il bucato da stendere. Già qualche tempo fa, con un pigiama della “collezione” autunno-inverno, la Raggi sbatteva tappeti con il mollettone in testa. Il titolo del settimanale è impietoso: ““. Eppure, quella che sembra una foto poco carina altro non è che uno dei migliori spot elettorali di sempre. Come non empatizzare con il sindaco del Movimento Cinque Stelle che, almeno stavolta, diventa una di noi? La Raggi ha la casa da pulire, la spesa da fare, le crisi col marito da risolvere e, probabilmente, al di là di qualsiasi colore politico, questo è il modo migliore per avvicinarsi “al popolo”. Poi c’è il lavoro con la fascia tricolore. Ma quella è tutta un’altra storia.