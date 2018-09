Gessica Lattuca: gli investigatori sono ad un passo dalla risoluzione del caso

Il sogno della madre di Gessica Lattuca

Credits: Sicilia Tv e Il Messaggero

Per gli investigatori la soluzione è vicina

Di non si hanno più notizie dal 12 agosto scorso , quando della giovane mamma di 3 bambini originaria di, provincia di Agrigento, si sono perse le tracce. Nonostante i numerosi appelli della famiglia di lei non si è saputo nulla. Pare però che gli investigatori, che mantengono il massimo riserbo sul caso, siano adIntanto la madre della giovane ha affermato di aver fatto un sogno premonitore in cui avrebbe visto l’uomo che ha preso sua figlia.In un’intervista rilasciata per Agrigento TV la mamma di Gessica, Giuseppina, ha parlato del suo sconcerto esull’assenza di informazioni relative alla figlia. “Impossibile che mia figlia sia sparita nel nulla. Tutti in famiglia stiamo soffrendo, sia io, sia i suoi figli. Io sono malata, non riesco a fare giù niente senza di lei”.Secondo la donna, Gessicaavrebbe mai lasciato né lei né i suoi due figli. La donna ha inoltre raccontato di unfatto riguardante la figlia. “Ho sognato un uomo calvo, magro di corporatura, che mi ha indicato il posto esatto dove si trova mia figlia. Sono convintissima che quel sogno sveli che fine ha fatto Gessica”. I carabinieri però sembrano essere vicini ad una svolta.Nel pomeriggio del 6 settembre, nella sede della prefettura di Agrigento, si è tenuto untra il prefetto e gli investigatori. Lo scopo dell’incontro era quello di fare il punto della situazione sulla scomparsa della giovane mamma. Tante le ipotesi che sono state vagliate, dall’omicidio per gelosia all’. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sul caso ma pare che siano vicini alla risoluzione.stanno scandagliando la zona per trovarla, nei prossimi giorni è previsto un nuovo pattugliamento di tutte le campagne favaresi.L’indagine verte intorno alladella giovane, ma molti nel paese sono convinti che chiunque sappia ma ha paura di parlare. Tanti gli appelli per trovare Gessica, l’ultimo è stato quello dell’ex compagno della giovane, l’uomo si è sfogato affermando che è impossibile che nessuno sappia che fine ha fatto Gessica e ha lanciato un appello a chiunque sappia qualcosa di dirlo.