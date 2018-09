Antinori prosciolto dall’accusa di commercio di ovociti: “Mancano le prove"

I casi che vedono coinvolto Severino Antinori

Prosciolto dall’accusa

Nuova svolta nel caso del ginecologo, accusato nel 2016 di aver rubato degli ovociti da un’infermiera spagnola. Il gup di Milano hail 20 luglio Antinori dall’accusa principale, quella di. La motivazione del proscioglimento è la mancanza di prove. Antinori però è stato rinviato a giudizio e dovrà rispondere di altri reati minori.Nel maggio del 2016 Severino Antinori, ginecologo nella clinica Matris, vennedai Nas in aeroporto. Il suo caso balzò agli onori della cronaca . Era stato infatti accusato da un’infermiera spagnola di 24 anni di averlegli ovuli. L’infermiera era in cura dallo stesso Antinori per il trattamento di una cisti ovarica. La donna aveva poi raccontato di essersied esser stata sottoposta a prelievo forzato degli ovuli. Ovuli che sarebbero poi dovuti essere impiantati nell’utero di una cliente della clinica. Sul corpo della 24enne furono ritrovate, frutto delle costrizioni subite.Nell’ottobre del 2017, invece, Antinori venne accusato di essere a capo di un’, per via di alcuni acquisti degli stessi effettuati a Siviglia e Praga. A quanto pare, si temeva fosse in atto una vera e propria, con tanto di reclutaggio di donatrici. Base logistica di quest’organizzazione sarebbe stata il centro Le Betulle, ad Appiano Gentile, da dove gli ovuli sarebbero stati poi mandati alla clinica Matris, dove lavorava Antinori.Il 20 luglio 2018 però il gup di Milano Alfonsa Ferraro haAntinori, stabilendo che il ginecologodi associazione a delinquere per la commercializzazione di gameti. Oggi è possibile leggere quali sono le motivazioni dietro il proscioglimento. Per il giudice Ferraro, rifattasi agli atti di indagine della pm Ripamonti, non è emerso “relativo all’acquisizione di gameti da immettere in un ipotetico mercato e quindi da fare oggetto di commercio“. Antinori avevaa due donatrici di ovociti, residenti a Siviglia e Praga, ovociti da rivendere poi alle coppie che si rivolgevano alla clinica Matris. Questo peròin quanto gli ovociti erano destinati “alla fecondazione eterologa di coppie che avevano i requisiti necessari per detta forma di procreazione medicalmente assistita”.Prosciolti dalle accuse quindi anche altri 3 imputati, tra cui la segretaria di Antinori, Bruna Balduzzi. Per quanto riguarda Antinori, già condannato in primo grado a 7 anni e 2 mesi di carcer e per prelevamento forzato di ovociti, è stato rinviato a rispondere di reati minori e si attende. In quella data Antinori dovrà rispondere di un altro grave episodio che lo vede coinvolto, quello legato a una coppia cheall’impianto a terzi di ovociti di loro proprietà.