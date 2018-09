L’ha scaraventata via e presa a pugni

Immagine di repertorio. Foto: vlpost Immagine di repertorio. Foto: vlpost

L’udienza si terrà il 24 ottobre

Un fatto gravissimo sembra essere avvenuto a, nelle. Una ragazza,di un centro commerciale, avrebbe subito unada undidell’Esercito Italiano. Il militare ora è indagato per violenza sessuale eIl fatto è avvenuto il 28 novembre scorso a Civitanova. Stando a quanto emerso dalle indagini – coordinate dal sostituto procuratore– la giovane si trovava neiin cui lavora. L’indagato, undi 29 anni dell’Esercito Italiano, originario del Trentino Alto Adige ma, in quel momento, in villeggiatura nelle Marche, l’ha vista e le si è avvicinato. Il suo atteggiamento sarebbe stato da subitonei confronti della ragazza. Il militare si sarebbe infatti scagliatosu di lei: avrebbe cominciato ae le si sarebbeaddosso nel tentativo di violentarla.La giovane, colta di sorpresa, avrebbe tentato die fuggire, ma lui sarebbe riuscito a bloccarla e a impedirle la fuga. Con brutalità l’avrebbe spinta in uno dei box del bagno e avrebbe cominciato. Fortunatamente la ragazza deve aver approfittato di un attimo di distrazione dell’aggressore perché sarebbe riuscita a scappare e a chiedere aiuto.Il pm Ciccioli ha quindi condiviso i risultati ottenuti dalle indagini dei Carabinieri e ha chiesto che il militare dell’Esercito Italiano venga portato in tribunale a rispondere di quanto sarebbe accaduto alla giovane commessa. L’udienza è fissata per ile il militare è difeso dall’avvocato Nicola Nettis. Purtroppo, questo è l’ennesimo caso di violenza sessuale nei confronti di una donna che si registra in Italia. Secondo un’indagine Istat del 2014, si stima che all’incircadi donne hanno subito una qualche forma di violenza sessuale durante la loro vita. Più didi donne hanno subito le forme più gravi di violenza sessuale: lo stupro (3,0%; 652mila) e il tentato stupro (3,5%; 746mila).