Aldo, Giovanni e Giacomo, il trio si separa ufficialmente: l'annuncio

Aldo, Giovanni e Giacomo: è ora di salutarsi

Il nuovo progetto di Giacomo

Se ne parlava da un po’, da troppo, ma le voci non hanno mai trovato alcuna conferma fino ad ora. Il trio comico pronto a separarsi. A darne l’annuncio è stato il 33% del gruppo,, durante un’intervista rilasciata per la rivista, in edicola venerdì 14 settembre.Stando a quanto raccontato dal comico, dopofatta di film e spettacoli teatrali, il trio è arrivato al punto di separazione. I motivi però non sono quelli che hanno alimentato le voci del panorama gossip italiano, nessuna lite o incomprensione. Pare che dietro la rottura ci sia una decisione prettamente lavorativa. Come raccontato da, sarà lui ad abbandonare Aldo, Giovanni e Giacomo per inseguire unprofessionale.L’attore ha però voluto tranquillizzare tutti spiegando che“Certo un po’ di stanchezza fisiologica c’è. Dopo trent’anni ci si stanca della propria moglie, figuriamoci di altro. L’importante è che tutto torni come prima”. I tre, dopo un periodo fatto di progetti in solitaria tra cui il film che vedrà protagonista, s’incontreranno di nuovo per mettere in piediper il prossimo anno.Dopo Aldo, Giovanni e Giacomo, Poretti si dedicherà a tutt’altro genere di programma. L’attore ha infatti firmato un contratto per un programma televisivo che andrà in onda su. Il nuovo format si chiamerà Scarp’ de tenis-i incontri sulla strada, e si occuperà di raccontare la vita dei senzatetto della città di Milano. Come lo stesso Giacomo ha dichiarato durante l’intervista, il programma vorràa queste persone.“Saranno storie ad: racconti forti che ti colpiscono e ti danno uno schiaffo forte. Soprattutto che ti costringono a guardare i cosiddetti ‘invisibili’, che sono tali solo perchè tutti quanti, me compreso, siamo vittime del pregiudizio”. Il programma sarà unall’interno del mondo dei più bisognosi, che porterà il telespettatore a scoprire la realtà delle mense dei poveri, dei dormitori e non solo. Il suo scopo è quello die il perché di situazioni di questo tipo. “Guardando da vicino si scopre che sono persone magari fragili, ma che a causa delle avversità della vita si sono trovate costrette a schiantarsi”.