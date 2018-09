Week end di recupero per il bel tempo

Meteo per la prossima settimana: è ancora estate

Non abbandona la Penisola l’, che quest’anno si protrae ben oltre la metà di settembre. L’fa da barriera alle, mantenendo alte le temperature. Salvo pochi rovesci su alcune zone delle Alpi, per il resto il tempo sarà abbastanza, superata la giornata di sabato 15 settembre.Dopo l’instabilità di venerdì 14, in cui resiste qualchedella corrente calda-umida, si avrà un leggeronella giornata di sabato. L’terrà banco: uniche eccezioni, secondo ilMeteo.it, la Liguria, alcune zone della Calabria e le montagne. Potrebbero essercisuglitra Marche e Lazio e su tutto l’arco alpino. Per il resto, la giornata di domani segnerà il passo tra l’instabilità dei giorni scorsi e ilche prenderà il controllo da. L’ultimo giorno della settimana vedrà leanche fino ainelle zone tirreniche, mentre possibili temporali di carattere estivo potrebbero continuare ad interessare le Alpi, dal Piemonte al Trentino Alto Adige.L’autunno dovrà attendere ancora: per lail caldo continuerà a farla da padrone. L’alta pressione non mollerà la presa e fino a giovedì 20 ci saràstabile con temperature sopra la media stagionale. Un regalo della bolla di caldo che avvolge l’Europa meridionale, impermeabile alle perturbazioni atlantiche. Eccezioni solo per quanto riguarda le zone appenniniche tra Marche e Abruzzo, dove potrebbero esserci qualche rovescio.la situazione potrebbe leggermente cambiare, con le correnti che arrivano ad insidiare l’alta pressione africana. Ci si aspetta un leggero peggioramento nelle zone del Centro lambite dal Tirreno, ma la perturbazione durerà poco. Il prossimo week end non aprirà ancora le porte alle perturbazioni atlantiche, rimanendo su un clima ancora tiepidamente estivo.