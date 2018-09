Orrore al cimitero di San Martino delle Scale: decine di defunti spariti

Sicilia: loculi svuotati per seppellire nuovi defunti

Continua l’orrore a, una località siciliana sita nel comune di Monreale, in provincia diSiamo di fronte ad un atto vergognoso, una totale mancanza di rispetto anche davanti allaUna ferita che colpisce iil loro ricordo e i loro cari.Non si può descrivere la tristezza e il dolore di chi, volgendosi al cimitero per compiangere il proprio caro defunto, scopre che il suo corpo non giace più lì. E non finisce qui perché a subentrare è poi il dolore per non sapere quale fine possa aver fatto il corpo, qualepossa aver subito. E tutto questo per guadagnare, anche suiUn caso agghiacciante accaduto e che continua ad accadere in Italia, in Sicilia. La tristissima vicenda giunge dalla provincia daUn caso inquietante ed estremamente macabro quello che si è verificato nel cimitero di San Martino delle Scale dove da mesi ormai i cittadini denunciano reati orribili. Un vero business fatto sui morti, sui loculi, senza rispetto nemmeno per i defunti. Continuano ad esserele tombe all’interno del cimitero della cittadina: una vera e propriacontinua infatti a svaligiare ioccupati dai defunti, portando via tutto, anche i corpi. I familiari si recano sulle loro tombe ma nei loculi, i corpi non ci sono. E nessuno ha idea di dove possano essere stati portati: “” di esprime addolorata una donna. Quale sia il motivo? Il business: svuotare i loculi è solamente il primo passo, il secondo è riempirli nuovamente sotto laute ricompense. “Ci chiedevano 5000 per una sepoltura, poi venivamo al cimitero e non trovavamo nulla“.