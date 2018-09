Famiglia del Friuli sterminata: la figlia superstite ora vive sotto scorta

L’unica sopravvissuta ora vive sotto scorta

A sinistra Amid e Nazmije Pocesta. A destra la piccola Anila, sorella di Mukades, la ragazza che ora vive sotto scorta A sinistra Amid e Nazmije Pocesta. A destra la piccola Anila, sorella di Mukades, la ragazza che ora vive sotto scorta

Le indagini in Italia

La villetta posta sotto sequestro dove viveva la famiglia Pocesta. Fonte: Questura di Pordenone La villetta posta sotto sequestro dove viveva la famiglia Pocesta. Fonte: Questura di Pordenone

Il ricordo di Anila

è l’unica sopravvissuta alla furia della sorella Blerta . La secondogenita della famiglia massacrata lo scorso 27 agosto in Macedonia oraed è. Mukades è rimasta nel paese d’origine ed protetta dagli agenti della polizia del luogo., avrebbe confessato l’omicidio , a colpi di pistola, dei genitori Amid, 55 anni, e Nazmije, 53 anni, e della sorella Anila, di soli 14 anni. La famiglia Pocesta si trovava in Macedonia per il matrimonio di una parente; è stataproprio. Si legge su La Repubblica che Mukades, l’unica sopravvissuta, era rientrata in Italia per lavoro qualche giorno prima della terribile esecuzione. Alla notizia della tragedia è subito ripartita per, paese d’origine dei Pocesta. Un parente della famiglia,, ha confermato che Mukades non c’entrerebbe nulla.La figlia superstite, il comune del Friuli-Venezia Giulia in provincia di Pordenone, dove viveva la famiglia Pocesta. È rimasta in Macedonia, non più a Debar, e vive sotto scorta. Protetta dalla polizia, è statache indagano sul triplice omicidio.Intanto, la villetta di Sacile, in, dove viveva la famiglia è stata posta sotto sequestro. Per oltre tre ore la, la, lae lahanno ispezionato l’abitazione. Un sopralluogo indispensabile per proseguire le indagini in cerca di nuovi elementi. La squadra mobile della Questura di Pordenone ha ricostruito tutti gli spostamenti di Blerta Pocesta, come ha chiarito il questore. Grazie a tale ricostruzione e alla collaborazione con la Procura macedone, si è giunti all’arresto della 28enne. Oltre alla ragazza sono state, F.G. di 31 anni e V.K. di 61 anni. Sospettate die aver partecipato all’omicidio.Amir Findo ha rivolto un pensiero ad Anila, la più piccola delle figlie dei Pocesta: “Quando penso a mia cugina di 14 anni non riesco a trattenere la commozione. Dicono che è stata uccisa perché si è svegliata e avrebbe urlato riconoscendo gli autori del crimine”.Le insegnanti della, la scuola che aveva frequentato l’adolescente e dove si era diplomata lo scorso giugno, hanno proposto un minuto di silenzio per ricordare lei e i suoi genitori.