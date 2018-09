I genitori li maltrattano: a 10 anni scappa con i fratellini

Percosse con bastoni e violenze psicologiche

Un fatto terribile a cui è seguito un vero e proprio gesto di coraggio messo in atto da un piccolo bimbo di 10 anni. Con questa notizia siamo inadundalla sua casa, un tentativo di fuga daidei genitori.Da solo si è fatto carico dei fratellini più piccoli ed è andato via, scappato dalla sua casa. La vicenda ci porta all’interno di una vicenda di maltrattamenti domestici messi in atto da una coppia di genitori nigeriani, abitanti diDopo quelli che sembrano essere stati mesi e messi di vessazione edi fronte alla possibilità di essere nuovamente picchiato da mamma e papà, il piccolo bimbo di 10 anni ha pensato che l’unicapossibile fossevia, lontano da quell’inferno, portando via con sé anche i fratellini.La paura di una nuova punizione era tale da impedire al piccolo di scappare nemmeno con le scarpe. Il piccolo è stato infatti ritrovato per le strade della cittàspaventato e con i due piccoli fratelli al seguito. Ad accorgersi della presenza del piccolo è stato un passante che ha lanciato l’allarme ai Carabinieri, informando della presenza dei minori in giro senza essere sorvegliati. Dura la realtà raccontata dal piccolo bimbo agli agenti, una volta. Secondo quanto affermato dal bimbo, i due genitori sarebbero sempre state due persone manesche. Un’aggressività sfociata spesso in percosse, aggressioni verbali ma anche veri e proprioperpetrati sul corpo dei piccoli conlegno o, in alternativa, con i manici di scopa. Qualche volta – ha raccontato il piccolo – i 3 erano obbligati come castigo a trattenereper lungo tempo o a stare chiusi in. Al momento i piccolo sono stati affidati ad una comunità.