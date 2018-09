Tragedia in provincia di Udine: uomo ucciso a coltellate, sospettato il figlio

Morto per ferite da arma da taglio, sospettato il figlio

I vicini hanno sentito delle urla

Tragedia famigliare a, frazione nel comune di Trasaghis in. Nel primo pomeriggio è stato trovato morto un uomo nella sua abitazione in via Cjanet. Il nome della vittima è73 anni ex titolare di un ristorante a Pozzuolo del Friuli.Ivano Rizzotti, vittima della tragedia che ha colpito la piccola frazione di Peonis è stato ritrovato nella sua abitazione in unanel primo pomeriggio di oggi. Le ferite che sarebbero state letali sarebbero corrispondenti a quelle di un’arma da taglio, presumibilmente un coltello.Sul posto sono subito giunti i carabinieri e le indagini si sono immediatamente concentrati. Al centro dei sospetti degli inquirenti ci sarebbe, infatti,di Rizzotti, sospeso ormai da tempo dal servizio e che ora. L’uomo, tornato a casa per il fine settimana, probabilmente a causa di una lite avrebbe aggredito con violenza il padre per poi ucciderlo a coltellate.La vicenda è ancora piena di punti oscuri. Secondo quanto riportato da Il Messagero Veneto i vicini avrebbero sentitoall’interno dell’abitazione di Rizzotti in mattinata. Sotto interrogatorio ci sarebbero entrambi i figli. Al momento sono sopraggiunti per chiarire la drammatica situazione ancheil pm di turno della. La speranza è che un primo esame esterno riesca a chiarire in maniera più precisa la dinamica del omicidio e il l’esame sul corpo possa aiutare a capire le cause del decesso della vittima.che gli inquirenti stanno tentando di chiarire. Per questo motivo sono pochi gli elementi rilasciati sulle investigazioni in corso.