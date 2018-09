Kate Middleton e l’amore per l’arte

Kate Middleton a Firenze.

Il principe William e Kate Middleton da giovani.

Non solo Italia, ma anche Cile e Irlanda

In questi giorni tra tabloid inglesi, stampa internazionale e fan, sta spopolando la notizia di una fantomatica “di. In effetti, la partenza avvenne veramente. Quando la Duchessa di Cambridge aveva solo, nel 2000, andò a vivere per tre mesi a Firenze.Tutto il mondo la conosce in quantodel principe William . Ciò che non tutti sanno è che cosa facesse Kate Middleton prima di entrare di fatto nella. La bella duchessa era, ed è tutt’ora, una, tanto da decidere, all’età di 18 anni, di trascorrere un anno sabbatico, prima di iniziare l’università, a Firenze dedicandosi alla propria passione.La storia di questo viaggio è stata raccontata in questi giorni ai giornali da undi Kate Middleton rimasto anonimo. Nei tre mesi passati in Italia ha studiatoal; ma le piaceva anche seguire i corsi d’arte all’Università.A quanto pare, Kate era affascinata dal; amava fare lunghe passeggiate tra i vicoli della città e trascorrere intere giornate nei musei. La futura Duchessa di Cambridge apprezzava anche i locali della città toscana dove si ritrovava con gli amici per un bicchiere di vino o per un cocktail. Tra quelli prediletti c’era il “”.Durante l’anno sabbatico, Kate Middleton fece un altro importante viaggio: trascorse. Insieme ad altri volontari, lavorò per un’. Tornata in Gran Bretagna iniziò i suoi studi sull’arte all’. Qualche anno dopo conobbe, grazie proprio al loro amore in comune per l’arte, colui che sarebbe stato il suo futuro marito, il principe William.Nel 2007 la coppia affrontò una piccola crisi e in quell’occasione Kate Middleton si trasferì per un periodo in. Anche durante questo soggiorno, la duchessa ne approfittò per visitare musei e partecipare ad eventi sportivi e concerti. Le difficoltà tra William e Kate si risolsero poco tempo dopo. Come tutti sanno, i due sono convolati a nozze ila Londra nell’. Dalla loro unione sono natie l’ ultimo arrivato . Attualmente sono una delle coppie più seguite di tutti i tempi, anche più di quanto lo erano all’epoca