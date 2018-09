Compensi elevati ma, secondo Casalino, meritati

Rocco Casalino. Fonte: Ansa Rocco Casalino. Fonte: Ansa

“Non sono più soltanto quello che ha partecipato al Grande Fratello”

Il compenso percepito da, portavoce del, ammonterebbe asecondo quanto rivelato da un articolo su L’Espresso. La cifra sarebbe dunque di circaallo stipendio annuo del, e la notizia sta infiammando la cronaca politica. Ad indignare è proprio l’con quanto professato dalnegli ultimi anni circa l’abbattimento deinella pubblica amministrazione. Ma Casalino non ci sta, ed affida ad un’intervista al Corriere la sua replica a tali illazioni.Ai giornalisti che hanno ribadito il contrasto tra il suo stipendio e ile restrizione delle spese statali che è stato per anni la bandiera del partito cui appartiene, Casalino ha ribadito con forza che non si tratta dibensì di. “Il Movimento è sempre stato per la” ha dichiarato a Il Corriere della Sera, “ciò che abbiamo sempre criticato sono glie i privilegi ingiustificati e non il, anche economico, delle“.Nel caso in questione, l’degli emolumenti è stato comunicato solo dopo ledei giornalisti che portavano avanti l’. Un lungo e metaforicotra la stampa e il governo che ha fatto luce sull’effettivo compenso dei membri dell’organico di. La cifra in questione, come già riportato dalla nostra testata , è composta da: 91mila euro di “Trattamento Economico Fondamentale”, 59mila euro di “Emolumenti Accessori” ed infine 18mila di “Indennità”.Casalino ha poi fatto riferimento alle, che riguardano unae l’iscrizione all’. Credenziali che lo hanno portato a guidare ildel Movimento, culminato nell’exploit delalle ultime elezioni. Un curriculum di tutto rispetto dunque, che secondo il portavoce di Palazzo Chigi giustifica l’ingente somma in termini di. Una stoccata chiara verso i suoiche, secondo Casalino, pur non avendo le stesse referenze percepivano unBisogna osservare come, in verità, che anche, portavoce del governo presieduto da, beneficiava di uno stipendio dello. Inoltre Rocco Casalino non è l’nell’attuale organico di Palazzo Chigi a “superare”, in termini di compenso, il premier. Già, anche lui in forzae responsabile della comunicazione social ed eventi, percepisce un importo di circarispetto allo stipendio annuo di Conte. Ed ancora, responsabile editoriale del sito e dei social legati al premier, ha un compenso di circa 3mila euroCasalino ha poi continuato affermando che “è scorretto paragonare la retribuzione di una carica politica con quella di un professionista“. A suo parere, gli attacchi della stampa peccano die si verificano con particolareverso la sua persona. Insistenza motivata, secondo il portavoce, dalriguardante la sua partecipazione al, nei primi anni del 2000. “Dopo 20 anni ancora si parla di me come di quello che ha partecipato a un” conclude Rocco Casalino, “come se nella mia vita non avessi fatto altro. E invece per arrivare dove sono ho sempre studiato e lavorato tanto e“. Un’onestà che, a ben guardare, risulta oggi