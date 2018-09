Anziano chiede di vedere il mare per l'ultima volta, la Croce Rossa lo accontenta

La sosta durante il viaggio

Lo straordinario gesto della Croce Rossa di Ivrea. Qui i volontari insieme all’anziano signore e ai suoi figli. Foto: Il Messaggero Lo straordinario gesto della Croce Rossa di Ivrea. Qui i volontari insieme all’anziano signore e ai suoi figli. Foto: Il Messaggero

Il gesto impossibile da dimenticare

Un’ambulanza di Ivrea. Immagine di repertorio. Fonte: Ivrea Soccorso Un’ambulanza di Ivrea. Immagine di repertorio. Fonte: Ivrea Soccorso

La storia di questodi 88 anni in trasferimento dalla Toscana verso Ivrea per ragioni di salute, sta facendo il giro del web. Ma, lontano dall’inganno delle apparenze, questa storia più che parlare di questo signore toscano, riguarda lo straordinariodei volontari della, che hanno deciso di esaudire il desiderio dell’88enne:, forse per l’ultima volta.Come ha raccontato la figlia, l’uomo vive in Piemonte e trascorre tutte le estati al mare, in Toscana: “Tutti gli anni mio papà trascorre l’, la sua terra natia, per poi tornare in, purtroppo le suesono molto. Quando ha fatto quella richiesta ci siamo guardati tutti negli occhi, comprendendo quel suo desiderio“.Gravemente malato, l’uomo sta viaggiando sull’ambulanza, un traferimento deciso per permettere ai suoi familiari di stargli vicino. Durante il viaggio, l’ha infatti chiesto ai volontari della Croce Rossa di esaudire il suo desiderio: ““. Ihanno compreso quel desiderio e, anche se avrebbero potuto dire di no, hanno deciso di fermarsi. Avvisando quindi i familiari dell’anziano signore, si sonoe, dopo aver aperto il portellone, hanno concesso all’uomo di vedere il mare.Come riporta Il Messaggero, laha espresso l’emozione provata per quel gesto: “È stato un momento emozionante“. Con queste parole, la donna ha voluto evidenziare l’unicità del gesto di grande umanità ed empatia compiuto di volontari che non erano assolutamente obbligati ad accontentare l’anziano signore. Marina ha poi riservato ai volontari di Ivrea parole piene di gratitudine: “Non posso chelo spirito di questi ragazzi. Hanno capito quello che stava succedendo e hanno acconsentito a quella deviazione di percorso.“.Anche ilsi è unito ai, espressi, come riporta il Corriere della sera, attraverso un post sui social: “Voglio ringraziare questi angeli. I volontari della Croce rossa che hanno permesso al mio babbo di vedere forse per l’ultima volta il mare.“. I volontari di Ivrea, hanno così commentato la vicenda: “è la nostra attività di tutti i giorni, la“.