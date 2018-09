Audio shock: parla Rocco Casalino, intanto il Premier Conte lo difende

La replica di Rocco Casalino

Non si sa come definire quanto sta accadendo nel panorama politico italiano dopo che La Repubblica e Il Giornale hanno diffuso un audio in cui, portavoce del Premier,contro i funzionari del, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,, secondo lui, di ostacolare lanecessaria per attivare il. E, mentre si rincorrono le dichiarazioni di chi condanna le sue parole e di chi invece le difende, la parola va a chi quelle parole dure le ha pronunciate, e che ora ritiene violata la propria riservatezza.Come un fiume in piena,racconta la. Il suo commento è stato riportato da Adnkronos: “Sta circolando un messaggio-audio che riproduce la mia voce in unaavuta con due giornalisti. Lae, nel caso fosse accertato che sia stato volontariamente diffuso ad opera dei destinatari del messaggio, le più elementariche impongonoin questa tipologia di scambi di opinioni. Questo dovrebbe bastare a interrompere qui le mie precisazioni“.Ma, la suaimpone che la sua replica non si esaurisca a una questione personale, che sembra raccontare una vicenda di. Così Casalino commenta: “Tuttavia, il delicato incarico dimi impone di chiarire chesono da considerare alla stregua di una, espressa in termini certamente coloriti ma che pure si spiegano in ragione della natura riservata della conversazione, che non cela, ma più una sensibilità presente all’interno del M5S e che era mia premura rappresentare”.Nonostante le fortiche l’sta provocando nelle, l premier Conte senza riserve ha espresso il suo pieno appoggio al suo portavoce. Le sue dichiarazioni la dicono lunga su come il M5S stia facendo quadrato intorno all’esperto di comunicazione. Mentre dal PD,chiede al Premier di, Maurizioparla di ““.Lontanissimo da queste esternazioni, ilGiuseppe Conte ha così commentato la vicenda: “Le dichiarazioni del mio portavoce Rocco Casalino hanno chiarito che lache tradiscono fondamentali principi costituzionali e deontologici“. Poi, ha chiarito la sua posizione rispetto all’audio del suo portavoce: “Chiarito che trattasi di un messaggio privato, mi rifiuto finanche di entrare nel merito dei suoi contenuti.“.Su Facebook, si esprimeche difende Rocco Casalino, che a suo parere ha solo sbagliato a non dire pubblicamente ciò che pensa sui funzionari del MEF: “Siamo onesti, Casalino ha sbagliato. Non si mandano audio del genere in privato ai giornalisti.Le persone ci hanno votato proprio per questo. Se i tecnici nei Ministeri ci mettono i bastoni tra le ruote prendendosi poteri che non gli competono vanno cacciati all’istante. Semplice.“.Come riportato da TGCom 24, i funzionari delhanno ritenuto opportunoalle dichiarazioni di Rocco Casalino: “I tecnici del Mef stanno lavorando attivamente per valutare costi e effetti delle varie proposte politiche, comprese le possibili modalità di copertura degli interventi. Ma“. Secondo quanto si legge su TGCom 24, fonti del Fonti del Ministro dell’Economia e delle Finanzeavrebbero espresso l’verso idel ministro, difendendone l’operato: “Il ministroesprimee apprezzamento per il lavoro che stanno svolgendo a sostegno dell’attuazione del programma di governo, come peraltro evidenziato dal presidente del Consiglio“.