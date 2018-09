Il folle gesto di bruciare il peluche

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

Il soccorso

A Passirano, in provincia di, un, ha compiuto un gesto folle. A seguito della recente decisione di interrompere il matrimonio e non riuscendo ad accettare la separazione dalla moglie, l’uomo si èsulla figlia. Egli, infatti, si è sfogatodella minorenne einsieme ad altri parenti.A Pessirano, nella provincia di, in Lombardia, un uomo ha deciso di compiere un gesto folle. Durante la notte fra sabato 22 e domenica 23, infatti, un carabiniere ha cercato vendetta sulla ex moglie. Sembrerebbe, invero, che a seguito della recente decisione di separazione matrimoniale l’uomo non sia riuscito ad accettarla, cercando così didella donna, madre della minore, tanto da arrivare a minare la figlia stessa. Come raccontato da, l’uomo avrebbe dato fuoco ai peluches della minore. Non solo, il carabiniere ha poi chiuso la stessa ed altri parenti in casa, con l’oggetto in fiamme. Infine, forse attanagliato da un, l’uomo è rimasto aNonostante la propagazione del fuoco all’interno della casa, l’uomo non ha cercato di spegnere le fiamme o di richiedere l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Esso, invece, in preda adha deciso di compiere un ulteriore folle gesto, chiudendo a chiave la propria abitazione. Dopo qualche minuto, però, forse per il ritorno improvviso di uno sprazzo di, il carabiniere ha prontamente richiesto l’intervento degli organi competenti. A seguito della loro irruzione nell’appartamento, i vigili del fuoco sono riusciti atutti gli individui presenti nell’abitazione. Ma, solamente dopo svariate ore, essi sono riusciti a domare l’incendio e spegnere il fuoco divampato.Ora l’uomo è stato arrestato e condotto presso la caserma dove si troverà a dover rispondere di