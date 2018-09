Intervista di fuoco a Domenica Live: Samantha Markle attacca la sorellastra Meghan

Un rapporto logoro

Samantha e Meghan. Fonte foto: Mirror Samantha e Meghan. Fonte foto: Mirror

Dalla parte di Thomas

Samantha Markle a Domenica Live Samantha Markle a Domenica Live

Le accuse di Samantha

Dalla parte di Thomas

Samantha e Meghan, hanno madri diverse, ma sono entrambe figlie di, lo stesso che Meghan non ha voluto al suo fianco per percorrere la navata della cattedrale nel giorno del suo matrimonio. Samantha, 53 anni, come il fratello Thomas, è nata dal primo matrimonio di Markle conMeghan, invece, dalla relazione del padre con la madreMa mentre la neo-duchessa ha chiuso con suo padre , Samantha gli è rimasta accanto. "Non capisco perché lo tratti in questo modo, è un uomo che le ha dato tutto, che l'ha sempre trattata bene. Ha avuto un infarto, è stato male e lei non se ne è mai preoccupata. Come si fa nel giorno più felice della tua vita a non volere a fianco tuo padre?". Eppure, a quel che rivela Samantha Grant, prima che qualcosa si incrinasse lafunzionava alla grande: "Eravamo molto uniti".

Le accuse di Samantha

Le accuse di Samantha nei confronti della sorellastra sono molto pesanti. Circa 10 anni fa la donna ha scoperto di essere malata die proprio da allora si sono chiusi i loro rapporti. "Meghan non mi ha mai offerto il suo supporto morale e finanziario da quando mi sono ammalata. Hollywood ha cambiato Meghan". Oggi, a Domenica Live, la donna ha parlato di abbandono: "Ha abbandonato me e mio padre".Anche il padre Thomas è malato e reduce da un infarto. E Samantha ha ricordato in più occasioni che, nonostante la sorella fosse a conoscenza delle, non ha voluto vederlo né sentirlo. Ancora risuonano forti le parole che Samantha Grant proferì qualche tempo fa "Se nostro padre muore è colpa tua".