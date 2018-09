Panama blocca Acuqarius2 e poi lancia l'accusa: "Pressioni da parte dell'Italia"

La nota





COMUNICATO STAMPA – Il governo italiano fa pressioni su #Panama per impedire a #Aquarius di fare soccorsi sulla rotta migratoria più letale al mondo. @SOSMedItalia e @MSF chiedono ai governi europei che alla nave venga cosentito di proseguire la missione: https://t.co/MyjqErom9X pic.twitter.com/9HAVDRouVk



— SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) 23 settembre 2018

La risposta del Viminale

La nave Aquarius ha salvato 2 imbarcazione in questi ultimi 3 giorni La nave Aquarius ha salvato 2 imbarcazione in questi ultimi 3 giorni

ha revocato l’iscrizione dai suoi registri della nave con a bordo decine di migranti,. In questo modo l’imbarcazione rischia di essere identificata comeLe autorità marittime del Paese hanno motivato la scelta, asserendo di aver ricevuto “evidente pressione economica e politica” da parte del. L’ongin una nota congiunta con, si è detta “sconvolta”. Secondo l’associazione questo gesto potrebbe condannare “centinaia di uomini, donne e bambini, alla disperata ricerca di sicurezza, ad annegare in mare e infligge un duro colpo alla missione umanitaria di Aquarius“.“Sabato 22 settembre il team a bordo di Aquarius è rimasto scioccato quando ha saputo che le autorità panamensi avevano informato ufficialmente Jasmund Shipping, il proprietario della nave, della richiesta delle autorità italiane a prendere ‘azioni immediate’ contro l’Aquarius“. Questo quello che si leggeredatta dalle due associazioni.e SOS Méditerranée rendono poi note alcune parti deldell’autorità marittima panamense. “Sfortunatamente è necessario che l’Aquarius sia esclusa dal nostro registro. La sua permanenza implicherebbe un problema politico per il governo e per la flotta panamense in direzione dei porti europei“.Ilha subito provveduto a respingere ogni accusa : “Nessuna pressione“. Ilè intervenuto sulla questione. “È evidente che nessun Paese voglia prendersi la responsabilità di essere identificato con una nave che intralcia le operazioni di soccorso in mare. Rifiuta il coordinamento con la guardia costiera libica. Attacca alcuni governi democratici come quello italiano. Pretende di distribuire dei clandestini in Europa“.Nelle ultime, Aquarius ha soccorso 2 imbarcazioni ed ora ha a bordo circain fuga dalla. Secondo i soccorritori queste persone hanno imminente necessità di sbarcare perché fortemente provate dalla traversata.