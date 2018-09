Volley, Juantorena di nuovo papà si prepara per la Final Six

Il sorpasso degli azzurri sugli orange

Juantorena di nuovo papà

Continua il sogno degliper i, che sabato 22 nonostante la sconfitta con i campioni d’Europa,, si sono guadagnati laE in squadra la gioia è doppia: lo schiacciatore italo-cubanogià papà di Victoria (5anni) è diventato padre per la seconda volta. Intanto oggi la squadra ha incontrato l’Olanda.La nazionale di volley maschile, questa sera è scesa in campo, al, serena, già certa della qualificazione tra i primi posti nel girone. Grazie al primo posto nella, l’Italia è volata dritta alla terza fase dei mondiali che si svolgerà a Torino dal 26 al 30 settembre.Con la partita di questa sera, poi, contro l’Olanda gli azzurri si sono fatti valere. Ribaltando il risultato, con uno secondo set che gli ridà fiducia dopo un primo che ha visto aggressività da parte degli olandesi e qualche errore degli azzurri, è il terzo set che fa la differenza. La nazionale ormai è lanciata verso la vittoria, mentre gli orange sembrano demoralizzati. Ma è il quarto set che segna la gloria, grazie all’esuberanza di. I 13 mila spettatori di Assago assistono alla settima vittoria degli italiani.Per lo schiacciatore Ousmany Juantorena la gioia è doppia. Quest’oggi, intorno alle 8 di mattina, è nataL’azzurro ha fatto il pendolare in queste ore tra, dove la compagnaha dato alla luce la sua seconda figlia, e Milano dove si è sono svolti gli ultimi due incontri.