Mara Venier censurata da Carlo Conti a Tale e Quale Show

La scorsa settimana, asi è seduta in giuria in qualità di ospite speciale. L’allegria della conduttrice veneziana ha travolto lo studio. Ma quando la zia di Italia si è addentrata in vecchi ricordi legati ai giochi di seduzione,si è sentito in dovere frenare i bollori.Senza dubbio la Venier sta vivendo uno straordinario periodo di rinascita, specie sotto il profilo professionale. Non solo è tornata a, ma lo ha fatto da vera fuoriclasse: la suasbanca tutto ogni settimana.A scatenare le piccanti memorie della Venier è il celebre brano di Mina,. La conduttrice non può fare a meno di ricordare che quando questa canzone fu lanciata fosse una single impenitente, concedendosi storie fugaci, anche con ragazzi conosciuti da poco.In particolare uno dei suoi spasimanti usava la canzone come arma di seduzione. “Il tipo me la faceva sentire e pomiciavamo“. Zia Mara è un fiume in piena, mentre si lascia trasportare dal fiume di ricordi. Ma pronto ad arginare, prima che straripi ecco entrare in scena Carlo Conti, che prontamente interrompe la Venier prima che si alzino troppo le temperature.Calma, Mara, frena gli spiriti. A cosa è dovuto tutto questo entusiasmo? Sarà forse per i numeroni che sta totalizzando l’audience di? La Venier si riprende lo scettro e torna a governare sulla domenica italiana. Per due settimane di fila il suo programma ha totalizzato gli stessi ascolti della Regina, anzi li ha anche superati di poco.Entrambe si sono tenute sui 2 milioni di spettatori. Il picco, da Carmelita, che ormai si sta scontrando con un vero osso duro, è stato raggiunto durante l’intervista a Samantha Markle , sorella di. Ma la Rai tiene banco, sia con i momenti gossip che con quelli di cronaca nera, dove la vecchia volpe della Venier regala interviste di grande spessore. Senza trascurare poi il momento intrattenimento , dal sapore parodistico, specie con. Insomma, la Venier è una fuoriclasse e fino ad ora non ha sbagliato un colpo. Si prevede una stagione televisiva davvero bollente, più dei suoi ricordi di giovinezza.