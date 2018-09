Caso Bill Cosby: arriva la condanna, dovrà scontare da 3 a 10 anni

Bill Cosby: il processo e la sentenza

Bill Cosby da American dad a predatore sessuale

è stato condannato . La sentenza è stata promulgata e per l’attore si prospettano dai 3 ai 10 anni di carcere. Durante il processo , Cosby è stato definito dal giudice come unDopo essere stato dichiarato colpevole di violenza sessuale lo scorso, l’attore, oggi 81enne, diventato famoso per il suo ruolo nella serie tv i Robinson. Dopo una lunga indagine durata anni edi donne che avevano mosso accuse pesantissime contro di lui, Cosby, colpevole lo scorso aprile, oggi è stato ufficialmente condannato. È stata infatti emessa la sentenza che vedrà l’attore scontare una penaLa pena è stata decisa dal giudice Steven O’Neill nel tribunale di Norristown, Pennsylvania. Durante la lettura della sentenza Bill Cosby è stato definito un violento predatore sessuale. Per l’attore è stata negata la possibilità di cauzione e oltre agli anni di detenzione dovrà pagare 25’000 dollari di multa.La parabola delha lasciato sgomenta un’intera nazione. Oltre a trattarsi della prima condanna ufficiale dopo gli scandali del MeToo , la storia di Cosby ha sconvolto l’opinione pubblica americana per i tratti violenti di cui è caratterizzata. Sono state circa 50 le donne che lo hanno accusato di molestie e violenze. L’ultima,un’ex dipendente della Temple University. La donna ha raccontato di essere stata prima drogata e poidall’attore. I danni della violenza subita hanno avuto per lei ripercussioni così’ profonde da spingere il giudice a promulgare la severa sentenza.La Constand però non è stata l’unica vittima di Cosby, ce ne sono state altre, ma pare che la dinamica dei fatti fosse molto simile: l’attore avvicinava e le sue vittime con l’allettante proposta di una carriera nel mondo del cinema. Dopodiché versava della droga nei loro drink per sedarle e poter abusare di loro senza che potessero ribellarsi. L’attore ora è iscritto nel registro; si tratta del registro nel quale sono inseriti i nomi di tutti i predatori sessuali. Se mai dovesse uscire dal carcere tutti gli spostamenti di Bill Cosby saranno controllati e notificati in tutte le scuole e le comunità da parte della polizia.