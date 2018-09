Alcune misure contenute nel decreto Genova

Foto: Ansa Foto: Ansa

L’ok della Ragioneria di Stato

I dubbi di Toti

La pazienza dei genovesi e la chiamata di Grillo

Dopo un mese e mezzo dal disastro che ha investito, è arrivato ildelper gestire l’emergenza. Le tensioni nei giorni scorsi non erano mancate, specie tra i ministri pentastellati e la. Alcune voci presenti nel decreto non avevano infatti indicate le, con i ragionieri dell’organo di controllo impegnati a trovarle. Finalmente il bollino è arrivato e ora il decreto è stato girato al, dove si attende la firma del presidente Mattarella.Ilsi propone di gestire le attività di, rimozione e smaltimento delle macerie del, e gli interventi di “ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario“. Il decreto si propone anche di nominare unche monitori queste attività, il quale avrà in supporto 20 persone alle sue dipendenze. Sono proposte misure didella città che, a seguito di quanto accaduto, abbiano subito un danno al fatturato con coperture del 100% su quanto perso. Infine, ci sono stanziamenti di fondi per ripristinare a pieno regime viabilità dei trasporti pubblici e l’efficenza del, per il quale si prevedono misure straordinarie come la “realizzazione del varco di ingresso di Ponente“.Il decreto arriva dopo essere rimasto fermo alla Ragioneria di Stato, a causa dellasulle coperture. Questi omissis del governo sul testo arrivato ai tecnici del Tesoro ha tenuto fermo il decreto che oggi è stato infine bollinato. Il rimpallo ha esacerbato ilgià esistente tra ile l’anima politica del governo pentaleghista. In realtà, il dubbio sulle coperture resta, ma verranno probabilmente indicate nellaa ottobre. Intanto il decreto passa al Quirinale, con Mattarella che ha assicurato che non ci vorrà un minuto in più del necessario per la firma e la stesura in Gazzetta Ufficiale.Il presidente della Liguriarimane scettico sull’efficacia del decreto. A Radio Capital ha dichiarato: “Il decreto arriverà ma non vuol dire che sarà soddisfacente, mi sembra che il governo voglia gestire la situazione a Roma e non in Liguria. Ma va bene tutto, siamo laici, basta che si raggiungeranno i risultati“. Il presidente leghista si è spinto a considerare l’eventualità che sia meglio “su basi più solide, condivise e realistiche“. Il collega di partito e conterraneo, e viceministro delle Infrastrutture, invece, auspica al più presto la nomina del commissario: “Serve un manager che sappia affrontare situazioni di emergenza, con capacità professionali importanti e che ci si dedichi a tempo pieno, per realizzare il ponte velocemente“.In questa settimana e mezzo in cui il decreto pronto è rimasto impantanato tra i ministeri, i genovesi non hanno mancato di manifestare il loro scoramento., il presidente del Comitato degli sfollati del ponte Morandi aveva dichiarato che “Il mondo del lavoro, del commercio e delle professioni, del porto è“. Rivera dava voce a un senso generale di impotenza di fronte alle continue, tirando in causa anche il più politicamente illustre dei genovesi. “Siamo pronti ad andare a protestare sotto qualche palazzo ma anche a Sant’Ilario,“, è stata la promessa. La tensione palpabile all’interno della città avrebbe spinto il comico a chiamare direttamente Di Maio per chiedere cosa stesse succedendo al decreto. Fortunatamente l’impasse si è risolto, almeno per il momento.