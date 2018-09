Caduto dal lato “sbagliato”

Il volto di David Rossi dopo la sua morte

Verso la riapertura delle indagini?

Un frame del video che mostra la caduta di David Rossi

C’è finalmente una certezza oggettiva, nel caso. Pare infatti che dalle ultime analisi sia emerso che l’orologio del manager di Montepaschi sia, effettivamente, caduto dal palazzo di20 minuti dopo del corpo di Rossi.Appare dunque evidente che qualcuno possa aver lanciato l’orologio dalla finestra: qualcuno che dunque era nella stanza di Rossi, o era in possesso del suo orologio, e voleva che l’oggetto risultasse caduto insieme al manager.L’orologio di David Rossi, oggi nelle mani di Ranieri, fratello del manager, aveva da subito attirato l’attenzione di Luca Scarsella, il perito che avevache mostrasse la caduta del manager. Fu lui a notare un luccichio che precipitava al suolo, 20 minuti dopo la caduta di David, e rimbalzava sulle. Più o meno nella stessa posizione in cui si era, la scientifica avrebbe trovato la cassa dell’orologio di Rossi,Oggi, nuove analisi mostrano cheè quella interna, ovvero quella che avrebbe toccato il polso se l’orologio fosse stato indossato da Rossi.Che questa sia la chiave di volta che porterà alla riapertura delle indagini? Questa è sicuramente la speranza dei familiari di Rossi, che da sempre attendono che ci sia una vera indagine, soprattutto dopo che il colonnello dei Ris,, aveva confermato la certezza che David Rossi fosse stato picchiato prima della sua morte., consigliere regionale della Toscana (M5S) ha voluto riportare l’attenzione sul caso invitando a una riapertura delle indagini: “. Troppe le lacune rimaste e richiamate anche in queste ore sulla stampa. Vogliamo capire sino in fondo cosa sia davvero successo a Rossi (…) A questo punto mi pare evidente vi siano tutti i margini affinché le autorità competenti predispongano la riapertura delle indagini”.