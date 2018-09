Scoperta schock: una signora trova un alieno nel bagno di casa

Un alieno nel bagno di casa

Un alieno in giardino – Esistono gli alieni?

Una signora pensionata di Milano ha raccontato di aver scoperto la presenza di un alieno nel bagno del suo appartamento., questo avrebbero sentito urlare gli inquilini del condominio dove la signora abita da molto tempo.La signora avrebbe sentito durante la notte strani rumori provenire dal suo bagno. Sentiva scorrere l’acqua della doccia, ma non avrebbe mai immaginato che nelle tubature ci fosse un alieno o almeno questo sembrerebbe, visto che la signora ha urlato terrorizzata: ” ho trovato un alieno in bagno!”. Secondo quanto raccontato dalla pensionata, la creatura assomiglierebbe adche l’hanno particolarmente turbata. La signora ha infatti dichiarato “di non aver mai visto una cosa simile nel corso della sua lunga vita!”.Non è la prima volta che si sentono raccontare episodi di questo genere. Infatti ogni anno sono moltissimi gli avvistamenti UFO in ogni parte del mondo. Alcuni hanno da subito una spiegazione certa, altri restano avvolti nel mistero. Molti ufologi sono convinti che la NASA sia già a conoscenza dell’esistenza della vita aliena ma che stia nascondendo la verità: sono in molti a sostenere che l’Agenzia spaziale Americana conosce da molto tempo la verità sugli alieni e la nasconde, d’accordo con i governi di tutto il mondo, poiché le persone non sono pronte ad una notizia del genere.Nonostante tutto ad oggi non vi è ancora alcuna risposta certa sull’esistenza degli alieni. Jill Tarter, ex direttrice del Seti, Search for Extra-Terrestrial Intelligence, il programma dedicato alla ricerca di forme di intelligenze extraterrestri, ha spiegato che i motivi per cui non abbiamo ancora prove certe dell’esistenza di forme di vita extraterrestri potrebbero essere tantissimi. Forse abbiamo guardato una parte troppo piccola di quello che ci circonda, e forse tutte le tecnologie che abbiamo sviluppato ancora non bastano all’impresa. Oppure ancora la vita potrebbe esistere ma non in forme intelligenti da lanciare segnali che potremmo captare, o ancora forme di vita intelligenti estinguersi dopo la nascita, o evitarci. Una giovane californiana, Gianna Peponis, avrebbe trovato una San Josè. La donna su Facebook ha raccontato la sua terribile esperienza: ” Ieri sera intorno alle 23,30 ho sentito gridare. Sono uscita in giardino e ho trovato questo”. Il post è stato poi cancellato dai social network perché lesivo degli standard della comunità. La ragazza ha spiegato: ” Era morto quando l’ho trovato”.. Sul web si è scatenato il putiferio, c’è stato anche chi l’ha definito “un feto alieno”! Spesso dall’America giungono notizie di strane apparizioni nella notte. Ma allora si tratta di alieni? Per ora, e per questo caso è stata data una spiegazione razionale. Secondo alcuni siti statunitensi, in cui a lungo si è dibattuto circa l’origine dello strano essere, il ritrovamento anomalo potrebbe essere uno che è stato attaccato da altri animali.