Flavio Insinna si scusa pubblicamente per la gaffe all'Eredità

Flavio Insinna al timone dell'Eredità

Insinna si è voluto scusare pubblicamente

Se c’è un conduttore che in questo periodo è sotto la lente di ingrandimento quello è. La scelta delladi affidargli L’Eredità dopo la bufera mediatica diè stata molto contestata.Tuttavia sembra che Insinna se la stia cavando egregiamente, mietendo consensi e catturando un bacino di pubblico sempre più grande. Ma, da parte degli autori del quiz-show avvalorato dallo stesso Insinna, ha creato nuovo scompiglio.L’errore riguarda la risposta sbagliata di una concorrente sui giochi di, ma data per buona dal conduttore, con tanto di complimenti. “È famosa quella di Arezzo” dice Flavio in diretta, e la concorrente risponde: ““, guadagnandosi un “Bravissima” da parte di Insinna.Ma in realtà ad Arezzo è famosa laE proprio per questo l’organizzatore dei giochi ha chiesto ad Insinna e all’Eredità spiegazioni a riguardo.Riconosciuto l’errore, il conduttore, qualche giorno dopo ha portoe, e quelle del programma, alla cittadina toscana.“Qualche sera fa c’è stato un errore sulla Quintana” ha cominciato Insinna. “La Quintana per la città di Arezzo è la Giostra del Saracino. La Quintana è tipica di Foligno e Ascoli Piceno. Se ci siamo dimenticati qualcosa continuate a scriverci. L’Eredità è fatto anche per imparare le cose. Evviva la Quintana, evviva tutti. Grazie per la segnalazione“.Un errore che speriamoa Flavio Insinna, che a fatica, dopo tanto scetticismo, è riuscito a conquistare in poche settimane il favore degli spettatori.L’indice di gradimento della sua Eredità, come per molti spettacoli, è confrontabile sui“Si in effetti è cominciato un po’ moscietto…. ma si sta riprendendo !! Forza Flavio , siamo con te!!!” e ancora” scrive qualcuno. “A me questa #eredità con #FlavioInsinnapiace moltissimo. Flavio, sei sempre simpaticissimo e di gran carisma! Ottimo attore, anche nei panni di un conduttore“.