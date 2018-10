Arrestato Mimmo Lucano, il sindaco di Riace

Il modello Riace: un successo per l’accoglienza

Matteo Salvini: “Adesso cosa diranno i buonisti?”

, sindaco di, è stato arrestato durante l’della Guardia di Finanza questa mattina. Il primo cittadino del paese reggino è il creatore di unalternativo e ha accolto a Riace, che si avviava verso lo spopolamento, migliaia di immigrati. Il suo impegno gli è valso diversi riconoscimenti internazionali e altrettanti detrattori.Le accuse sono di. Uno schiaffo in faccia a Mimmo Lucano, il sindaco che in pochi anni ha salvato Riace dalla morte. Troppi quelli che abbandonavano il paesino della Locride, mentre altri ne arrivavano dal mare. Lucano nell’immigrazione ha visto un’opportunità: tramite un modello diinventato da lui stesso ha riempito ledai migranti italiani, le antiche botteghe degli artigiani, le scuole di Riace.Oggi questo professore di chimica diventato unè finito agli, con divieto di dimora per la compagna. A stabilirlo il Gip di Locri su richiesta della Procura della Repubblica: “La misura cautelare rappresenta l’epilogo di approfondite indagini, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Locri, svolte in merito alla gestione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria al Comune di Riace, per l’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico“.Mimmo Lucano nel suo paese ha messo in piedi un vero e proprio modello. Sindaci da tutta Italia e dal mondo hanno visitato la città per studiare come questodi integrazione alternativa che ha riportato in vita Riace. La rivistaha inserito Lucano tra le 50 personalità più influenti al mondo nel 2016. Lui stesso ha ricevuto il premo per la Pace Dresda 2017 e l’omonima città tedesca si è offerta di aiutare nella ristrutturazione di alcune abitazioni.Sul sindaco calabrese è stato girata anche una serie tv targata Rai, Tutto il mondo è paese di Beppe Fiorello , la cui messa in onda è stata bloccata da Maurizio Gasparri. Tutto questo interesse è nato dal fatto che Mimmo Lucano è riuscito, grazie agli immigrati, ad evitare che Riace diventasse, a tutti gli effetti, un paese fantasma, come ce ne sono tanti in Italia. Oggi, su, un terzo sono stranieri, alcuni dei quali sono rimasti per decenni nella locride.Allo stesso tempo il successo del modello Riace gli è valsa l’attenzione dicon cui ci sono stati scambi aggressivi nel corso del tempo. Il ministro degli Interni definì Mimmo Lucano “” lo scorso giugno. Definizione a cui Lucano aveva risposto ribadendo la sua visione: “È vero che appartengo alla classe degli ultimi, praticamente zero. In tutti questi anni abbiamo unito le nostre debolezze con tanti altri disperati di ogni parte del mondo. Abbiamo condiviso undi una nuova umanità libera dalle, dal, dal fascismo e da tutte le ingiustizie“.Il ministero degli Interni haa Riace nel, portando alla chiusa dei centri di accoglienza straordinaria. Mimmo Lucano aveva iniziato uno sciopero della fame, portato avanti da diverse personalità. “Noi, siamo la prova che l’integrazione può essere una risorsa. E questo oggi per molti è un modello pericoloso“, aveva dichiarato il primo cittadino. L’attuale ministro e vicepremier ha commentato la notizia dell’arresto su Twitter: “Accidenti, chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l’Italia di immigrati! #Riace“.