17enne malata di cancro bullizzata dalle compagne di classe: “Devi morire”

Aggressioni fisiche e verbali

Presa di mira per colpa della sua malattia

Richiesto l’intervento della scuola

Una, malata die residente a Sant’Anastasiaè stata costretta a lungo a sopportare ogni giorni le vessazioni delle sue compagne. Vessazioni che sono sfociate in. L’ ennesimo caso diè quello emerso da una scuola della provincia di Napoli, l’Istituto Superiore Luca Pacioli di Sant’Anastasia. I genitori della ragazzina, stanchi di dover assistere impotenti a tutto ciò, hanno deciso di denunciare il fatto.Una normale giornata scolastica si trasformava ogni volta in unper Alessia, una ragazzina di 17 anni che frequenta l’Istituto Superiore Luca Pacioli di Sant’Anastasia. Alessia è solo un nome di fantasia, invece ciò che la 17enne doveva sopportare tutti i giorni è reale. “” è uno dei tanti insulti che Alessia si sarebbe sentita rivolgere. La 17enne è stata vittima di, sia dentro che fuori dalla scuola, da parte di una sua coetanea che l’ha presa di mira. Al punto da mandare Alessia in. Il fatto è avvenuto proprio in questi giorni, il 27 settembre. I referti medici dell’Ospedale del Mare parlano di “frattura di una porzione di dito della mano sinistra, del forte stato di agitazione psico motoria di Alessia e delle numerose ecchimosi con graffi in varie parti del corpo a seguito dell’aggressione subìta”. Anche il giorno prima la 17enne era stata aggredita, ma senza arrivare allo scontro fisico -grazie all’intervento dei docenti.I genitori di Alessia sono sconvolti. “Nostra figlia è stata presa di mira da una compagna che laanche fisicamente” dice il padre di Alessia “Abbiamo deciso di raccontare in qualche modo cosa sta accadendo perchédi Alessia e pretendiamo più collaborazione da parte del personale scolastico“. L’aggressione del 27 settembre ha spinto i genitori della 17enne ad agire per vie legali. La coppia ha infatti sportoalla polizia e l’ha trasmessa anche agli uffici del Provveditorato scolastico della Campania. Una situazione insostenibile, specialmente per chi, come Alessia, deve oltretutto sopportare il peso di una malattia: nel suo caso, una grave forma di. “In virtù della sua malattia, Alessia è stata oggetto di scherno e ha necessitato in passato del supporto psicologico richiesto all’Asl“, si legge negli incartamenti acclusi con la denuncia.I genitori di Alessia hanno parlato con i dirigenti scolastici e i professori dell’Istituto Pacioli per porre un freno a questa vicenda. “È stato convocato un consiglio straordinario lunedì, ma non si è risolto assolutamente nulla e”, spiega il padre della 17enne. “Si sentono tante storie di ragazzi che rimangono vittima dei bulli e soprattutto dell’assenza di piccole azioni che avrebbero potuto evitare il peggio”, prosegue l’uomo, “”. Pronta la risposta del preside,, che si dichiara disponibile a collaborare: “Non è assolutamente vero che la scuola non abbia fatto nulla e ribadisco la mia disponibilità e di tutto il personale docente. Si tratta di una situazione da affrontare con attenzione e sensibilità“. Alessia, a soli 17 anni, si è ritrovata da sola a dover combattere due mostri: la malattia e la cattiveria dei suoi coetanei. Ora ci si augura che abbia tutto l’appoggio possibile.