Lasciati senza mansioni per 16 anni, dipendenti chiedono maxi rimborso

Calabria: i dipendenti invisibili

Il palazzo del consiglio regionale della Calabria Il palazzo del consiglio regionale della Calabria

Un sostanzioso risarcimento

Impiegati da 16 anni al consiglio regionale della Calabria, ma senza uno straccio di lavoro. Questa è la storia diassunti grazie alla legge 25 e finiti senza avere compiti da svolgere. I 14 dipendenti hanno fatto ricorso e chiesto l’assegnazione delle mansioni previste e un risarcimento dia testa al Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria.Impiegati da 16 anni al consiglio regionale della Calabria, ma. Tutto è cominciato con l’avvento della, una norma del 2001 che prevedeva l’istituzione di una “struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi e alle strutture speciali”. Col concorso del 2002 molte persone sono state assunte e altrettante sono rimaste con le mani in mano. Infatti “la struttura ausiliaria”nel consiglio regionale della Calabria. I dipendenti venivano scalzati dadi cui si serviva il Consiglio, affidando a loro le mansioni e i compiti che invece dovevano essere svolti dai lavoratori della struttura di supporto. Lo spiega il legale dei 14 dipendenti, Ferdinando Salmeri: “I gruppi e le varie strutture consiliari, che operano all’interno del consiglio regionale, infatti, preferivano e tuttora preferiscono utilizzare personale estraneo al Consiglio stesso per espletare compiti e mansioni che invece andavano e vanno affidati” ai vincitori del concorso.Non un compito, non una mansione, nemmeno un ufficio o una scrivania. Praticamentetanto che non erano obbligati a timbrare il cartellino come gli altri dipendenti. I consiglieri regionali preferivano ignorare il personale scelto secondo i risultati dei concorsi e pescare invece dalle loro. I 14 dipendenti hanno più volte contestato l’illecito al consiglio regionale, ma senza successo. Il danno non sarebbe solo “biologico”, visto che i dipendenti inoccupati hanno accusato lo sviluppo di una “sindrome ansioso-depressiva”, ma anche. Infatti i 14 venivanorispetto ai colleghi della loro stessa categoria, proprio per via di “un minor carico di lavoro”. Le ripercussioni si sono abbattute anche sulle loro. I lavoratori, infatti, non avrebbero potuto beneficiare della “progressione verticale di carriera” né partecipare a concorsi interni. Ora hanno deciso di passare per vie legali. Nel ricorso chiedono l’assegnamento delle mansioni e un risarcimento economico. “per il 40% in meno di indennità di struttura percepita nel corso degli anni,per non aver potuto beneficiare della progressione verticale, poco più diper il «danno biologico» causato dalla Regione”, riporta il Corriere della Calabria.