Riace: manifestazione di piazza a sostegno di Mimmo Lucano

Riace: corteo a favore di Mimmo Lucano

manifestazione per Mimmo Lucano. Credits: Ansa manifestazione per Mimmo Lucano. Credits: Ansa

Anche Vittorio Sgarbi difende il sindaco di Riace

Circasi sono riunite oggi aper manifestare in favore del sindaco Mimmo Lucano , finito sotto inchiesta e agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento di immigrazione clandestina e abuso d’ufficio. L’arresto del sindaco ha scatenato un polverone mediatico spaccando l’opinione pubblica a metà. Il sindaco ha trovato molti sostenitori, da Beppe Fiorello che nella giornata di ieri ha preso le difese di Lucano in Parlamento.I manifestanti si sono radunati neldel paese e sarebbero partiti alla volta della casa del sindaco, dove si sono fermati per. Erano circa 4mila persone provenienti non solo dalla Calabria, ma anche da altre regioni quali Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia. Tanti inei confronti del sindaco (che al momento è sospeso dalle funzioni), “Tieni duro, continua a lottare sempre”, “Mimmo Lucano libero” e tanti altri. Una volta giunti sotto la casa del sindaco, il corteo ha inotonato Bella Ciao; Mimmo Lucano si è affacciato e ha ringraziato, commosso, i manifestanti per il sostegno ricevuto mostrando il pugno sinistro chiuso.Tra i presenti anche l’ex presidente della Camera, la quale ha motivato la sua presenza spiegando che con i suoi progetti Mimmo Lucano “Ha fatto tanto e nel pieno rispetto della magistratura”. La Boldrini si è anche detta fiduciosa nei confronti della magistratura. Di tutt’altro avviso è il Ministro dell’Internoche ha commentato la vicenda così: “Ora aspetto le razioni di Quirinale e ANM”.Vittorio Sgarbi si è espressodi Mimmo Lucano durante un’interrogazione parlamentare lo scorso 5 ottobre. Nel suo discorso il critico d’arte e deputato diha fatto dei parallelismi storici con gli anni ’30 e ’40 e non si è fermato lì. Ha definito la vicenda giudiziaria che vede protagonista il sindaco come “Un’azione giudiziaria criminale”. Sgarbi ha anche annunciato la sua intenzione di separarsi dal partito di appartenenza.