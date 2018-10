Giulietta Masina: la moglie fedele sopra ogni cosa

Sandra Milo: la musa ispiratrice

, due attrici ma soprattutto due donne rivali in amore, che hanno avuto in comune la passione per un unico incredibile uomo: il genialeLa prima Giulietta Masina, la moglie, l’ufficialità, l’impegno, la donna mite e gentile che gli è stata accanto per 50 anni. Si conoscono nel 1942, negli studi per un provino radiofonico e si sposano l’anno successivo.La seconda invece Sandra Milo, all’anagrafe, oggi ben 85 anni fu chiamata Milo per il suo lavoro nel cinema.Ormai è cosa nota, il matrimonio durato quasi mezzo secolo tra la Masina e il grande Federico Fellini era molto affollato e la moglie lo sapeva e l’ha sempre accettato, nonostante tutto.Federico Fellini era fatto così, era geniale creativo ma aveva continuo bisogno di ispirazione. Lui vedeva una bella ragazza e immediatamente doveva coglierla.Giulietta per lui aveva rinunciato alla sua carriera nel teatro, perché stare con Federico era davvero impegnativo. Lui perdeva la testa facilmente ma tra loro c’era un legame fortissimo, un patto d’acciaio. Purtroppo ebbero un figlio che visse solo pochi giorni perché stroncato da una broncopolmonite. Si vede che non era destino.Tutti si chiedevano perché si fosse sposato uno scricciolo di donna come lei, il motivo c’era eccome. Il maestro sosteneva che solo lei lo faceva ridere. In realtà, sappiamo che solo lei era così paziente da accontentarsi di un pezzo di Federico e stargli sempre accanto.Sandra e Federico si conoscono in, in un pomeriggio dell’estate del 1961. Lei viene presentata al grande maestro dae lui ne rimane subito affascinato. Anche lei racconterà che rimane letteralmente folgorata da quell’uomo bello, alto e con occhi curiosi, lei stessa dichiara:””.Tempo dopo lui la chiama per il personaggio die da li inizia tutto. Gli incontri clandestini, dove capitava, in alberghi di terz’ordine e pensioni di fortuna, a casa di amici che li coprivano.Una lunga relazione durata ben 17 anni che la Milo troncò propio quando lui si dichiarò innamorato.In tutti quegli anni Giulietta Masina, rimase impassibile, sapeva tutto, piangeva in silenzio e non mostrava mai la sua tristezza. Si dice che quando era nervosa si metteva a fumare.Una storia al femminile con al centro un uomo così incredibile e geniale che forse era impossibile da non amare. Si accettava tutto di lui anche di dividerlo con altre donne, soprattutto straordinarie come quelle della storia che vi abbiamo appena raccontato.