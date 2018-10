Ucciso a coltellate il figlio di un ex camorrista assassinato nel '92

Una probabile rissa fatale

Figlio di un ex affiliato della camorra

Raffaele sognava una carriera sportiva

, è morto poco dopo la mezzanotte a causa di una. Il giovane, colpito con un coltello durante una rissa, è stato portato al pronto soccorso ormai in fin di vita.Pare che sia stato uno sconosciuto a portare Raffaele, colpito gravemente da un coltello al petto, all’. Il soccorritore si è dileguato prima di essere identificato ed il giovane èpoco dopo. Nella notteai carabinieri di Casoria, A.G.,, confessando di aver ferito Raffaele al petto proprio al culmine di una lite. L’omicida ha spiegato di aver avuto un diverbio con la giovane vittima giorni prima ed ha dichiarato di averlo incontrato casualmente la sera prima. I carabinieri stanno indagando per capire dove sia avvenuta lache ha portato alla morte di Perinelli.Raffaele era, ex esponente delin un agguato nel, durante uno dei periodi più complessi della storia della camorra napoletana. Non si trattava, quella volta, di una guerra per difendere il potere del clan ma dellaper l’assassinio della moglie,. La consorte del boss di Donnareginarimase uccisa nella cosiddetta, avvenuta nel 1992. Raffaele aveva solo due anni quando suo padre venne ucciso dalla camorra. Da allora si era tenuto lontano dagli ambienti della malavita, scegliendo di inseguire il sogno di una carriera sportiva.Innamorato del pallone sin dall’infanzia, Raffaele era ungiovanedella Campania. Era cresciuto nella giovanile dele giocava. Due anni fa aveva giocato per il, per poi indossare la maglia della. A causa di divergenze passate, la Turris avrebbe dovuto risarcire il ragazzo di 3 mila euro per stipendi non corrisposti in maniera corretta. Attualmente il 21enne era in attesa di una sistemazione in un nuovo club.