Scomparsa 9 anni fa: ritrovato il cadavere mummificato di un'anziana

Scomparsa senza parenti

Una veduta di Martinsicuro (Immagine di repertorio) Una veduta di Martinsicuro (Immagine di repertorio)

La segnalazione del sindaco

È stato ritrovatoil corpo di una, classe 1932,daLa tragica scoperta è avvenuta sabato scorso a, cittadina in provincia di, in Abruzzo.Di, di 86 anni e residente a, non si avevano più tracce da. Era stato un vicino di casa della signora,al momento della, ad accorgersi della sua sparizione nel. L’anziana risultava scomparsa anche agli uffici della polizia di. A nulla erano valse ledelle forze dell’ordine, rese complicate dallache potessero offrire indicazioni precise sulla vita e sulle abitudini della signora. Almeno. fino aquando si è scoperto che l’anziana era proprietaria di un appartamento in un condominio di via Vezzola a, paese sulla costa teramana.A indicare l’posseduto dalla donna è stato il– città dove la signora Cristante era residente – che, dopo le verifiche sulledella donna scomparsa, ha immediatamente avvertito il. Le forze dell’ordine, d’intesa con la Procura della Repubblica di Teramo, si sono recate sul posto prima di giungere alla: il corpo, dell’anziana. Laè stata trasferita all’ospedale Mazzini di Teramo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo alcune fonti, il decesso sarebbe avvenutoDeldi Marisa si era occupata anche la trasmissione televisiva. In una puntata, andata in onda nel, la trasmissione aveva trasmesso un servizio in cui si raccontava della sparizione dell’anziana. Una storia dicome tante che, purtroppo, si ripetono di frequente tra le pagine della cronaca italiana. Anziani chee che, senza poter contare suldi, restano soli fino alladei loro giorni. Come è accaduto a Marisa Cristante.