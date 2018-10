Una donna muore dopo un esame di routine in ospedale

Cosa è accaduto in ospedale

Le indagini per scoprire cosa è accaduto

Una storia terribile che nessuno vorrebbe mai sentire ne raccontare. Una donna è andata in ospedale accompagnata dal marito per quello che entrambi credevano un, da cui sarebbero tornati a casa in poco tempo. Nulla di preoccupante insomma. Alla fine però le cose sono andate in modo completamente diverso.Una donna didi Montelupone, in provincia di, si è sottoposta a un esame di routine, pare una, alla clinica Marchetti, ma subito dopo l’esame però le cose sono precipitate. La 69enne avrebbe cominciato a sentirsi male per poi perdere i sensi. Alla fine sarebbe sopraggiunto il decesso, i soccorsi avrebbero fatto di tutto ma i tentativi di rianimarla sarebbero andati a vuoto. Cosa è successo alla donna?Dopo i fatti sono stati subito chiamati gli agenti della Squadra Volante e un’ambulanza. Ora gli organi competenti faranno tutte le ricerche del caso per scoprire cosa può essere accaduto, intanto, dato l’accaduto, è stata disposta una autopsia per chiarire l’accaduto. Un fatto dovuto: la donna lascia un marito, che era con lei in ospedale, e una figlia che vorranno certamente sapere la verità.Resta da sottolineare quanto il nostro. In questo caso specifico di Macerata le indagini faranno il loro corso e si avrà una risposta.