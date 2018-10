Condannata per l’omicidio del marito: “La comprò e la costrinse prostituirsi”

L’aveva costretta a vendersi

Il delitto di Severino Viora

Unperpetrato due anni fa causato da un’enorme carica di risentimento. La vittima è il 78enne pensionato, trovato morto nel suo noccioleto a Paroldo in provincia di Cuneo nel 2016. Ad averlo ucciso sarebbe stata proprio la moglie,, 60 anni. La donna sarebbe statadal marito quando aveva soloe nel corso del loro matrimonio sarebbe stata costretta persino a prostituirsi.“Quando aveva 14 anni e viveva in Calabria con la famiglia fu letteralmente, per cinquecentomila lire, dall’uomo che, dopo averla portata in Piemonte, la prese in moglie e la costrinse a una“, come riferito oggi in Corte d’Assise d’Appello a Torino e riportato da Ansa. Il giallo di Paroldo è un caso di omicidio che vede coinvolto un marito e sua moglie, accusata dell’uccisione dell’uomo.Oggi emerge una storia fatta di abusi, nulla a che vedere con un rapporto ideale d’amore e rispetto che dovrebbe vigere in una coppia sposata. Secondo quanto affermato dal legale della Casella, Marina Bisconti, la donna sarebbe statadal marito quando aveva solo 14 anni. Portata in Piemonte sarebbe stata costretta a vivere una vita fatta die persino di, a cui il marito talvolta la costringeva. Assunta Casella è stata condannata in primo grado a 21 anni e 3 mesi, ma le sono state date le attenuanti generiche.L’8 giugno 2016 Severino Viora,viene ritrovato morto in un noccioleto di Paroldo, in provincia di. Secondo quanto stabilito dall’autopsia, l’uomo era morto “Per asfissia meccanica” dopo essere stato narcotizzato. I sospetti caddero fin da subito sulla moglie, Assunta Casella. La donna aveva infatti raccontato alle tre figlie, preoccupate per l’assenza del padre, che l’uomo eraUna decisione insolita per un pensionato che aveva sempre condotto una vita monotona, che passava tutto il tempo a prendersi cura dei suoi terreni a Paroldo. Le indagini poi confermarono i sospetti: Assunta Casella, che lavorava come volontaria in un ospizio, avevae poiil marito. Una volta morto, aveva nascosto il cadavere nel noccioleto, dove è stato trovato.