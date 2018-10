Perché l’Etna scivola?

Possibili catastrofi

Il famoso e affascinante gioiello vulcanico della Sicilia si sta lentamente spostando. L’, infatti, sta piano pianoverso il. Sebbene si tratti di un fenomeno già noto , soltanto grazie a unaccurato è stata spiegata ladi questo movimento. Dalle osservazioni condotte, però, emerge un quadro preoccupante: il vulcano potrebbeimprovvisamente su se stesso conL’scivola ogni anno di circaverso il. Ci sono numeroseche possono spiegare questo fenomeno, come per esempio l’aumento delladelo l’o ancora l’effetto della. Unopubblicato su Science Advances ha mostrato chiaramente quale sia ladi questo slittamento. Tra aprile 2016 e luglio 2017, un gruppo di ricercatori delha tenuto nota dei dati offerti da una rete di 5 trasmettitori subacquei con sensori, montati suidell’Etna. Questo perché, secondo gli studiosi, finora la mancanza di informazioni sulle dinamiche della parte sottomarina del vulcano non aveva permesso di chiarire il fenomeno. Dal nuovo studio, invece, si è scoperto che loè episodico, non legato ai movimenti del magma sottostante. Perciò il vulcano slitta verso il mare a causa dellaI ricercatori hanno messo in guardia dalledi questo scivolamento. Di fatto lo scorrimento gravitazionale dell’Etna potrebbe portare a un suo. Inoltre la deformazione continua del vulcano viene ulteriormente aggravata dall’attività del magma. Il cedimento potrebbe quindi avvenire all’, producendonelle zone circostanti. La peggiore tra le ipotesi è la frana dell’Etna in mare accompagnata da unoviolento. Nonostante al momento siano soltanto congetture, è facile intuire che il vulcano debba essere tenuto sotto controllo. Proprio perché si possono generare fenomeni improvvisi, è benela situazione per evitare il peggio laddove sia possibile e intervenire tempestivamente.