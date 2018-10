Pompe funebri, trovati 11 corpi di bambini nascosti negli scatoloni

L’agenzia era stata chiusa

Si ipotizza l’identità di alcuni corpi

Orrore all’: 11, ormai parzialmente, sono stati ritrovati nascosti e. Uno di essi era ancora all’interno di un. Non sono ancora state rese note le identità dei piccoli: l’agenzia era stata chiusa qualche mese fa, per via di gravissime violazioni delle norme di conservazione di corpi di adulti e bambini.Accade a Detroit, USA: l’agenzia in questione è la, che forniva servizio di pompe funebri fino ad aprile scorso, quando le autorità diavevano imposto la chiusura dell’attività. Erano infatti state certificate le violazioni di numerose norme riguardante l’igiene e la conservazione dei corpi: addirittura, erano stati trovati alcuni corpi imbalsamati che presentavano muffa e problemi di decomposizione. Non c’è stato modo, per ora, di capire che cosa abbia portato gli addetti delle pompe funebri e i titolari dell’agenzia a trascurare i cadaveri in tal modo. Ad aprile i proprietari delle pompe funebri erano stati accusati dalle autorità di frode, truffa, incompetenza e negligenza grave nella pratica della scienza mortuaria.Certo ha sconcertato ancora di più il ritrovamento degli 11 corpi di bambini: le ricerche all’interno dell’edificio erano iniziate dopo una segnalazione pervenuta al(Dipartimento del Michigan per le licenze e le attività di regolamentazione) ed hanno portato al rinvenimento dei corpicini, che in alcuni casi appartenevano a neonati. Alcuni di questi corpi, hanno spiegato le autorità locali, sono in procinto di essere identificati e si stanno rintracciando le famiglie per un riconoscimento. il luogotenente Brian Bowser ha infatti spiegato. “Abbiamo i nomi attribuibili ad alcuni dei corpi, e contatteremo le famiglie”. È ancora oscuro il perché i resti dei piccoli siano stati nascosti nelle scatole di cartone, anziché essere trattati come conveniva: “Ovviamente, e perché è avvenuto”, ha spiegato il luogotenente Bowser. Quel che è certo è che l’agenzia di pompe funebri non riaprirà più e verrà convertita in un