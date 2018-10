Era malato di schizofrenia

Schizofrenia, il male insidioso

, ildagli occhi orientali che ha affascinato più di una generazione, è stato ospite di Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane. Durante il programma Bedi ha avuto modo di affrontare tematiche felici come l’amore e la famiglia, ma anche di ricordare il dramma peggiore della sua vita: la morte del figlio Siddarth.Kabir Bedi ha avuto tre figli:. Quest’ultimo, nel 1997,: gli era stata diagnosticata la schizofrenia ed era afflitto da un profondo malessere, di cui la famiglia era a conoscenza:Per Siddarth, spiega Kabir Bedi, affrontare la malattia era stato un incubo e spesso non riusciva a essere lucido, e questo gli creava grandi problemi in quanto si trattava di una persona molto acuta:E, aggiunge, il padre:Le cure, invece, lo assuefacevano e gli impedivano di stare bene: “Il problema è che tutto quello che danno è come dare pillole per dormire. Servono per vivere bene, senza violenza, nella società ma non danno la capacità di lavorare e neanche di concentrarsi”.Mentre raccontava alla Daniele della malattia del figlio, Kabir Bedi non tratteneva le lacrime, ricordando che il figlio aveva confidato a lui i suoi propositi suicidi: “Io ho chiamato la squadra per la prevenzione del suicidio di Los Angeles dove lui era in cura. Loro hanno parlato con lui, ma ultimamente lui non voleva vivere così. Come padre, naturalmente, facevo tutto il possibile per dargli speranza,”.La schizofrenia, psicosi cronica, è un’alterazione delle funzioni cognitive e percettive: la persona che n’è affetta non riesce a percepire la realtà nel modo giusto e questo sfocia in: solitamente lo schizofrenico ha difficoltà a lavorare e a gestire i rapporti interpersonali. Un malato di schizofrenia di solito haed ha delle difficoltà alla concentrazione, nonché una tendenza alla catatonia.