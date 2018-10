Dopo Zucchero, Benicio del Toro nelle grinfie della Giorgi

Benicio del Toro. Foto: The Indipendent

“Sembra abbia dei problemi ai reni con quelle terribili occhiaie“

C’è chi si fa riconoscere per un passato drammatico come Fabio Basile che alla sola età di 5 anni ha rischiato di morire e chi ancora, come Francesco Monte , per le sue turbolenti storie amorose. E poi c’è Eleonora Giorgi che, giorno dopo giorno, colleziona brutte figure: anche questa volta, parlando di un noto attore, si è fatta riconoscere e certo non perAppena una settimana fa avevamo proprioal centro dell’attenzione per una sua sparata sul famoso cantante Zucchero che certo aveva fatto gola a tutti i giornali di cronaca rosa. “” aveva detto la Giorgi, dimenticandosi forse di trovarsi all’interno della casa del, costantemente monitorata dalla telecamere. una confidenza fatta alla: “Sapessi Zucchero come l’ho visto.. Tutto ubriaco” aveva continuato la Giorgi. Rinsavita e accortasi di trovarsi all’interno della casa più spiata d’Italia, l’attrice aveva cercato di aggiustare il tiro con l’aiuto della marchesa ma ormai, il danno era stato fatto. Non è lodevole chi meno sbaglia ma chi pur sbagliando impara si dice, e non è il caso della Giorgia. Ecco, direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip , una nuova figuraccia è servita.Leggi anche: Il Grande Fratello Vip raddoppia alla conduzione, arriva Carmelita L’attrice è una chiacchierona che spesso e volentieri si dimentica del pubblico quando esterna giudizi personali o commenti su vicende particolarmente private, intime. Questa volta, vittima della lunga lingua della Giorgi è stato l’attore. Stava parlando conlaquando il giovane ha voluto paragonarsi all’attore portoricano facendo riferimento all’aspetto fisico. Il dissenso della Giorgi è stato assoluto: “Ma secondo te assomigli a Benicio del Toro?“. Solo questa frase sarebbe bastata a far trapelare un giudizio negativo sull’attore, ma la Giorgi non si è nuovamente trattenuta: “Lo trovo un cesso Benicio del Toro. Come chi è? Ma uno con delle occhiaie profonde da malattia renale. Dai è vero,“.