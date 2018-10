La sesta estinzione di massa è causata dall’uomo

Le cause dell’estinzione

La mano degli esseri umani ha plasmato il pianeta in cui viviamo, cambiando interi ecosistemi . Questa capacità di incidere profondamente sul nostro ambiente ha un risvolto particolarmente pericoloso: l’ha infatti innescato quella che viene chiamata la. Non ci sono dubbi su questo, e uno studio scientifico dimostra che a rischio sono anche i, classe di cui facciamo parte. Gli esperti denunciano che alcune specie, come i, sono più presenti negliche negli habitat naturali.I ricercatori sono concordi nel ritenere questa incredibile scomparsa di alcune specie animali come riconducibile all’attività umana. Incredibile non per l’estinzione in sé, già accaduta altre, ma per ladel fenomeno., e a una velocità che non ha precedenti. Uno studio pubblicato su Science Advances nel 2015 aveva stimato la perdita di specie di vertebrati nell’ultimo secolo 100 volte più rapida del normale.Oggi un altro studio evidenzia come a rischio ci siano anche i mammiferi, tanto che, primatologo dell’European Association of Zoos and Aquaria, parla di ““. Secondo il modello elaborato dalle Università danese di Aarhus e svedese di Goteborg, ci vorrannoper recuperare la biodiversità perduta, fermo restando che si riesca a tornare a livelli “pre-modernità”.Le variabili che causano la scomparsa di queste specie animali sono molteplici e cambiano a seconda dei casi particolari. Possiamo comunque individuare come problemi principali la, i cambiamenti climatici , il. Ad essere più colpiti sono gli “Animali che vivono solo nella fascia tropicale del mondo, proprio dove le due maggiori cause di scomparsa si accaniscono con maggiore forza: la perdita di habitat e il commercio illegale li strappa alle popolazioni che ancora sopravvivono“, come spiega Lefaux., professore di Biotecnologie e Bioscienze all’Università di Milano-Bicocca, ha dichiarato che “È utile proteggere singole specie ‘ombrello’, la cui salvaguardia permette di conservare a cascata altre specie del loro ecosistema, ma dobbiamo ormai renderci conto che siamo di fronte a unadi tutti gli ecosistemi. La scienza non basta più: la palla ora deve passare ai legislatori affinché attuino scelte decisive“.