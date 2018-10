L’amore di Roberto Rossellini e Anna Magnani

La lettera della Bergman fu “galeotta”

Il colpo di fulmine tra Ingrid Bergman e Roberto Rossellini

hanno amato follemente lo stesso uomo. Chi non conosce la loro storia, stiamo parlando del maestro assoluto del cinema del neo-realisimo, il grande, un uomo che andava pazzo per le donne e che al confrontoera un dilettante.Roberto Rossellini e Anna Magnani si può dire abbiano creato il cinema del neorealismo del dopoguerra che ancora oggi tutto il mondo ci invidia.Il regista era sposato con la costumistache gli aveva dato due figli ma di fatto stava con Anna Magnaniperché all’epoca in Italia non esisteva il divorzio. Lui era un donnaiolo e ha letteralmente spezzato il cuore ad Anna Magnani, quando scappò dalla Bergman e si innamorò perdutamente di lei.La Magnani impazziva di gelosia e non lo nascondeva per niente, come quella volta che scoprendo una delle sue tresche, gli rovesciò una zuppiera calda di spaghetti al pomodoro in testa.Si narra che all’epoca la strepitosa Ingrid Bergman, diva hollywoodiana reduce da successi planetari comescrisse una lettera al grande regista Rossellini che cambiò tutta la sua vita. Era il 1948 e la svedese Bergman era sposata e risiedeva ad Hollywood ormai da 10 anni. Vedendo uno dei film del grande Rossellini, rimane completamente incantata e decide di scrivergli, proponendosi come attrice.Le parole della sua missiva recitavano più o meno così:”Signor Rossellini,che vive in America da dieci anni,. Ho visto il vostro film Paisà, ne sono entusiasta e sarei onorata di avere una particina nel vostro prossimo film”.Per il regista fu un vero colpo di fulmine, si può dire che già la lettera la fece innamorare della bella e misteriosa ragazza svedese. Di li a poco infatti Rossellini lasciò Anna Magnani e si mise con la Bergman, lasciando la grande attrice romana nel completo abbandono.Fu infatti una grande sofferenza per Anna Magnani. Ma la beffa d’amore non finiva qui. Il filmdiretto dal regista e che avrebbe dovuto interpretare lei, ebbe invece come protagonista femminile la Bergman con enorme dolore per la Magnani.All’epoca infatti la stessa attrice era sul set di, sempre sullediretto da un regista tedescoI paparazzi dell’epoca aveva letteralmente messo sotto assedio le isole, per stanare i protagonisti straordinari di questo triangolo amoroso.Bergman e la Rossellini ebbero insieme tre figli,e le due gemelle. La storia tra di loro purtroppo finì per varie incomprensioni tra i due e il regista morì di infarto nel 1977, esattamente 4 anni dopo la morte di Anna Magnani avvenuta il 26 settembre del 1973.Lui morì tra le braccia di Marcella Marchis, sua unica moglie che nonostante tutto l’aveva sempre amato.