Barbara D’Urso rilancia: gli assi nella manica di Domenica Live

La bionda ereditiera per impennare gli ascolti

Ricordate quando sabato scorso avevamo parlato di colpaccio per Zia Mara Venier che era riuscita ad avere in studio la sorella di? Avreste mai immaginato di vedereindifferente a dei colpi così bassi? Ovviamente la risposta, è no: la regina dei salotti di Mediaset ha dovuto subito rimboccarsi le maniche per riuscire a stare al passo die lo ha fatto superandosi, ancora una volta, con unaDi questo passo, ogni domenica ne vedremo delle belle! Siamo solo ad ottobre eppure la sfida tra Mara Venier e Barbara d’Urso, le regine della domenica al timone rispettivamente di Domenica In e Domenica Live, è più viva che mai. Nelle poche settimane precedenti, le due reginette dei salotti pomeridiani e domenicali hanno già dato modo di farsi conoscere oltre i confini, superandosi e scontrandosi sulla portata dei loroAppena la scorsa domenica avevamo dato Mara Venier per indiscussa vincitrice dopo essere riuscita a portare in, la sorella di Stefano Cucchi morto in custodia cautelare , un caso di cronaca mai così attuale. Davanti ad un colpo così basso, gli ospiti di Barbara d’Urso erano apparsi minuscoli, se non del tutto invisibili. La Venier ha mostrato la sua pasta e la D’Urso, forse troppo sicura di sé stessa, senza sforzarsi troppo le ha concesso di allargarsi a dismisura, perdendo addirittura la gara a suon diChi conosce Barbara d’Urso sa però perfettamente che odia perdere soprattutto se la rivale è una donna ed è proprio la stessa che come lei conduce il cavallo di battaglia della propria rete. Ecco dunque che Barbarella è subito corsa ai ripari, consapevole che non sarebbero più bastati battibecchi e qualche bambola umana per alzare gli ascolti: arriverà nel suo studio uno, una star che raramente vediamo in Italia e che è particolarmente ambita in tutto il globo, la super bionda ereditiera! Quale arma abbia dovuto sfoggiare per riuscire ad averla con sé, non ci è dato sapere. Ma non finisce qui perché la D’Urso non solo non si accontenta ma, per fugare qualsiasi pericolo, raddoppia: sarà infatti presente nello studio di Domenica Live anche la piccola 17enneche lascerà alla D’Urso la sua prima intervista pubblica. Come dire, Zia Mara, non si fa arrabbiare il can che dorme!