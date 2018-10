Mestre: bimbo di 4 anni ritrovato morto nel canale

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

Investigatori al lavoro: tragica fatalità o omicidio?

Si trovava in comunità insieme alla sua mamma ilche ieri ha perso la vita anel Veneto. Prima la scomparsa, poi il ritrovamento del suo corpo: tutte le unità investigative sono attive sul caso per fugare il dubbio che non si sia trattato di una meraAveva 4 anni il piccolo bimbo di cui non si conosce il nome e che ieri ha perso la vita aprobabilmente annegato in un canale. Il piccolo, con, era risiedente insieme alla madre in una comunità veneziana quando nel pomeriggio, è sparito. Un allontanamento dovuto probabilmente alla volontà die che gli è costato invece la vita. La sua scomparsa ha subito allarmato la sorveglianza e la madre che ha interpellato immediatamente i Carabinieri.La prima ipotesi vedeva il piccolo allontanatosi dalla comunità, spintosi oltre i confini per giocare e mai ci si sarebbe aspettati un epilogo così drammatico. Per ore, alcuna notizia del piccolo. Per tutto il pomeriggio le pattuglie della Polizia e dei Vigili del Fuoco hanno perlustrato la zona al millimetro, vagliando il. Le prime tragiche notizie sono giunte solo in serata quando ispezionando le rive del canale, alcuni agenti hanno intravisto delle piccolesull’acqua. Non molto tempo dopo, allertati i sommozzatori, è stato intercettato quello che ormai era il cadavere del piccolo, con tutta probabilità morto dopo essereCi si domanda in queste ore quale sia stata la causa della morte del piccolo, se sia accidentalmente finito nel canale per tragica fatalità o se dietro alla sua morte possa in realtà agitarsi l’intento di terzi. Gli investigatori continueranno a lavorare sulla morte del piccolo, al momentoIn evidenza foto fonte La Presse