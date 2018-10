Nichi Vendola dimesso





Sono tornato a casa. Grazie alla professionalità e umanità dei medici e del personale Ospedale Gemelli. La mia gratitudine va anche a tutti/e coloro-amici,avversari politici, compagni/e, cittadini – che hanno voluto essermi vicino. A tutti e a tutte dico grazie e a presto !!



— Nichi Vendola (@NichiVendola) 22 ottobre 2018

Il malore e l’infarto

C’è una buona notizia per. L’ex governatore della Puglia, dopo l’infarto della scorsa settimana, è stato finalmentedall’ospedale. Lo stesso Vendola ha deciso di ringraziare tutti con un messaggio.Dopo il grande spavento, Vendola è stato finalmente dimesso. L’ex governatore ha deciso di ringraziare tutti con un messaggio pubblico: “Sono tornato a casa. Grazie alla professionalità e umanità dei medici e del personale Ospedale Gemelli. La mia gratitudine va anche a tutti/e coloro-amici,avversari politici, compagni/e, cittadini – che hanno voluto essermi vicino. A tutti e a tutte dico grazie e a presto!!“.Tra domenica e lunedì scorso, Nichi Vendola ha cominciato a stare male. Nella notte, quindi, i primi sintomi che l’hanno portato in ospedale, per cercare di capirne le cause. In ospedale l’ex governatore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ad operarlo il professor Antonio Rebuzzi, direttore dell’Unità intensiva cardiologica. A Vendola è stato messo uno stent. Dopo i primi giorni in terapia intensiva la situazione è man mano migliorata fino alla bella notizia di oggi. Resta comunque da sottolineare che fin da subito, l’ex governatore non è mai stato in pericolo di vita.Nichi Vendola si è ritirato dalla politica ormai da un paio d’anni, dopo la nascita del figlio Tobia, avuto insieme al suo compagno Ed Testa. Recentemente, avrebbe annunciato il suo ritorno sulla scena in un’intervista a Telenorba.