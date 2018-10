Le scuse del mostro di Foligno

Una persona diversa

La risposta dei familiari delle vittime

, noto alla cronaca come il “mostro di Foligno”, dopo anni di silenzio, il 25 ottobre, ha inviato una lunga lettera al quotidiano. Nella missiva chiedeuccisi 25 anni fa. Le famiglie delle vittime però chiedono che non torni a piede libero.La lettera inviata da Chiatti al quotidiano sardo fa seguito alla decisione del giudice di sorveglianza di non scarcerarlo perché ritenuto ancora pericoloso. “Ritengo doveroso rivolgermi ai familiari delle povere giovani vittime: Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci, prematuramente private a causa mia della loro vita. Ciò che vorrei trasmettere è che, ancor oggi, nel loro ricordo, provo unache mi strugge grandemente nel ricordo dal profondo del mio cuore, tanto da aver suscitato in questi lunghi anni tanti e tanti interrogativi, tra i quali il principale è se fosse giusto o no concedermi la possibilità di rinascere a vita nuova e, quindi, rientrare tra la gente in società, considerato il dolore presente, senza fine, che a causa mia si è determinato ed è presente nelle famiglie e in tante altre persone legate alle vittime. Mi dispiace, vi”, queste le parole del mostro di Foligno che si leggono nel passaggio iniziale.Luigi Chiatti ha 50 anni, ne sono passati 25 dal suo arresto e oggi si ritiene una; migliorata grazie agli operatori che l’hanno seguito in tutti questi anni di detenzione. Dal 2015 è ricoverato nella(Rems) di Capoterra. Nella lettera egli stesso si dice cambiato: “, so che è difficilissimo, ma per lo meno di concedermi di dare “un senso” al sacrificio delle due vittime. Io credo, anzi, sono oggi convinto, che anche da un evento così tragico si possa trarre qualcosa di positivo, dal male più profondo può emergere la luce, attraverso un processo di trasformazione e rinascita interiore della persona, ed è quello che è accaduto in questi anni”.“Oggi, sono una, che non si riconosce in quella descritta dai mass-media, che bisogna riconoscere svolgono il loro preziosissimo lavoro ma che, non avendo avuto contatti diretti con me, anche per una mia scelta che fino ad oggi ho voluto fare per rispetto di tutti, hanno proiettato sempre la stessa immagine cristallizzata di me, senza evidenziare gli importanti progressi ottenuti“. E ancora: “In questi anni di restrizione, ha continuato il mostro di Foligno.La risposta di, madre di Lorenzo Paolucci, una delle vittime, non ha tardato ad arrivare: “Io non lo odio ma non deve. Non deve tornare libero, per la salvezza sua e per quella di tanti altri bambini. Fu lui a definirsi ‘mostro’ e a dire durante il processo che lo avrebbe rifatto se fosse tornato libero”. La signora Sebastiani non crede a questo cambiamento così repentino. Per lei, sarebbe passato troppo poco tempo dal processo all’invio della lettera perché possano essere vere tutte le riflessioni confidate a L’Unione Sarda.