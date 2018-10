Immagine di repertorio Immagine di repertorio

Pioggia incessante e pericolo nubifragi

Allerta rossa in Veneto, arancione in Lombardia, Trentino Alto Adige e Emilia – Romagna

Con ilsi è soliti collegare il cambio stagionale: il sole che tramonta prima, il primo freddo. Sembrava poter durare per sempre il bel tempo che fino a qualche giorno fa ha saputo regalare giornate splendide, quasi estive con picchi di temperature fino ai 29 gradi ma l’idillio sta per finire. Il meteo ci catapulta nel pieno di un umidobruscamente: previstesu tutta la penisola, scatta l’. La situazione potrebbe invece migliorare da martedì sebbene le piogge potrebbero persistere.Il sole di qualche giorno fa ci ha fatto vivere nella convinzione che quest’estate potesse durare per sempre ma tutti gli italiani, volgendo gli occhi al cielo quest’oggi, possono ben comprendere che è stata solamente un’illusione. Il grigiore è imperante su tutta la penisola e grossestanno viaggiando dalla Spagna, pronte a scaricarsi sullo stivale. É giunto in queste ore l’allarme diramato dalla, trasmesso attraverso un comunicato stampa: “Una, posizionata sulla penisola iberica, farà confluire, sulla nostra Penisola, correnti meridionali instabili che determineranno piogge diffuse e persistenti e un deciso aumento della ventilazione da sud“.La situazione più difficile sembra essere prevista aldello stivale. Piogge abbondanti si abbatteranno su tutta la penisola senza eccezioni ma la previsioni vedono ilcome la regione che potrebbe più di tutte essere interessata dalla perturbazione atlantica. Si prevedono infattiintense correnti sciroccali. Saranno le 72 ore più tese, meteorologicamente parlando, di tutto il 2018. Fin dalle prime ore del pomeriggio di sabato la pioggia potrebbe abbattersi gravosamente sulla Nord Italia: si prevedono precipitazioni incessanti che potrebbero mettere in ginocchio il Nord per. Le regioni più colpite saranno, come abbiamo visto, il Veneto dove è stata diramata un’allerta rossa, lailAlto Adige e l’, dove vige un’e per estensione, saranno coinvolte dalla perturbazione ancheFriuli, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise edove è stata estesa l’. In queste ultime, specie Piemonte e Liguria, sarà particolarmente forte l’attività elettrica accompagnata da probabili grandinate.