La principessa Ayako può finalmente coronare il suo sogno d’amore

Il sogno d’amore della principessa Ayako

Ayako e Key. Credits The Japan Times Ayako e Key. Credits The Japan Times

La rinuncia al titolo

Prima di Ayako, la principessa Mako

Mako e Ken. Credits The Telegraph Mako e Ken. Credits The Telegraph

Una storia d’amore che sta facendo sognare tutto il, quella tra ladel Trono del Crisantemo e il borghese impiegato. I due convoleranno a nozze il 29 ottobre, per sposare il suo amato ma, la principessa dovrà rinunciare al titolo nobiliare.Il Consiglio Economico della Casa Imperiale però non lascerà la principessa proprio a mani vuote, per lei è prevista una cospicuaNon è la prima volta che una principessa della famiglia imperiale giapponese decide di rinunciare a tutto per amore, Ayako, nipote dell’imperatore, il 29 ottobre sposerà il borghese impiegato Key Moriya presso ilMeiji Jingu a. Ayako è la terza figlia del principe Takamado,dell’imperatore, venuto a mancare nel 2002. La coppia si è conosciuta un anno fa, il loro incontro fu opera della madre della principessa, Hisako. Tra i due c’è stato subito un gran feeling e la loro storia d’amore ha seguito un’evoluzione come in tutte le storie d’amore.Ladi matrimonio “ufficiale” è arrivata lo scorso agosto, dopo l’annuncio dell’imperatore ad aver consentito alle nozze, ma pare che il giovane Key avesse già fatto la proposta lo scorso aprile, ma dovuto attendere l’ufficialità a seguito dell’annuncio dell’imperatore.Per sposare Key Moriya, la principessa Ayako ha accettato diale a tutti i vantaggi ad esso connessi, come previsto dalla tradizione. Key Moriya infatti è un impiegato di 32 anni che lavora per una ditta di spedizioni, di lui si sa che è orfano di pare. Tra i due c’è stato subito un gran feelingLa principessa Ayako ha già provveduto alla rinuncia del titolo attraverso una tradizionale cerimonia lo scorso venerdì. Ayako, con indosso un(come prevede la tradizione), si è recata presso tutti e tre i santuari presenti nel palazzo dove ha pregato per l’ultima volta come membro della famiglia reale. Dopodiché, cambiatasi d’abito, indossando un kimono bianco, si è recata al cospetto dell’e consorte, l’, per rendere loro omaggio. Scambiando, come da tradizione, le bacchette e le tazzine da Saké.Le nozze si celebreranno nel tempio Meiji Jingu, mentre il banchetto sarà tenuto presso l’. Alle celebrazioni sarà presente tutta la famiglia imperiale. La rinuncia al titolo però non lascerà la principessa Ayako a mani vuote, per lei infatti la cassa imperiale ha stabilito undi 107milioni di Yen (circa 800mila euro).Ayako non è l’unica ad aver rinunciato al titolo per amore di un uomo comune. Prima di lei la giovanissima principessa Mako, nipote dell’imperatore, rinunciò al titolo per sposare l’avvocato Kei Komuro. I due si erano conosciuti ai tempi dell’università, all’epoca il giovane Kei lavorava in un ristorante francese.“Mi ha conquistata con il suo sorriso e la sua sincerità”, raccontò Mako. I due si sono sposati lo scorso aprile dopo un fidanzamento ufficiale durato 6 mesi, era stato infatti annunciato il 3 settembre 2017.Entrambe appartenevano alla famiglia imperiale giapponese, detta anche. Il nome deriva dal blasone della famiglia, rappresentato proprio dal crisantemo, pare che la monarchia giapponese sia da considerare come la più antica e longeva del mondo. I primi cenni storici risalgono al. e, sempre secondo la tradizione, l’attuale imperatore, l’87enneè ildel Giappone. Dopo la seconda guerra mondiale, il titolo di imperatore ha subito una lieve modifica. Da alto sacerdote della religione scintoista, con annesse origini divine, oggi, secondo la costituzione, l’imperatore è considerato ildello stato e dell’unità del suo popolo, viene considerato un capo di Stato rappresentativo e non ha vero potere politico.